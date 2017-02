Der FC Bayern will seine Tabellenführung am Samstag im Heimspiel gegen Schalke 04 (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) verteidigen.

SPORT1 hat die Fakten zu dem Duell:

Fast auf den Tag vor zwei Jahren sorgte Benedikt Höwedes mit seinem Kopfballtor zum 1:1 am 3. Februar 2015 für den einzigen Schalker Punkt in den letzten sechs Gastspielen an der Isar.

Davor jedoch blieb der Rekordmeister in drei Heimspielen gegen die Knappen bei zwei Unentschieden und einer Niederlage ohne Sieg.

Insgesamt holten die Königsblauen in den letzten zwölf Duellen mit den Bayern nur zwei Punkte.

Schalke verlor vier der letzten sechs Saisonspiele und gewannen nur eins (zum Jahresauftakt 1:0 gegen Ingolstadt in der Nachspielzeit). In diesen sechs Spielen erzielten die Schalker, die ihre letzten drei Auswärtsauftritte mit einem Tor Differenz verloren, nur vier Treffer und nie mehr als einen pro Partie.

Nur Darmstadt schlechter als Schalke

Auf fremden Plätzen waren sie erst zweimal vor der Pause erfolgreich. Nur Schlusslicht Darmstadt verbuchte auswärts weniger Punkte als die fünf der Schalker.

Die Münchner büßten zu Hause nur bei den 1:1 gegen Köln und Hoffenheim Punkte ein, und sie gewannen ihre letzten beiden Heimspiele mit 8:0 Toren.

In das Jahr startete der Titelverteidiger, der seine letzten sieben Ligaspiele gewann, mit zwei 2:1-Siegen. In Bremen erlebten die Bayern erst zum dritten Mal in dieser Saison eine Halbzeit, in der ihr Gegner mehr Tore schoss als sie selbst.

Im ersten Durchgang erzielten die Münchner 22 Treffer, zwei mehr als nach der Pause, während die Schalker mit sieben Toren in Halbzeit eins nur ein Drittel ihrer Gesamtzahl schossen.

Hinrunde (aus Bayern-Sicht): 2:0

Heimbilanz von Bayern gegen Schalke: 32 Siege, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen bei 120:38 Toren

Gesamtbilanz von Bayern gegen Schalke: 48 Siege, 27 Unentschieden, 18 Niederlagen bei 195:101 Toren

Letzter Heimsieg: 3:0 am 16. April 2016

Letzte Heimniederlage: 0:1 am 25. April 2009

Letzte Elfmeter: Bayern (10 geschossen, 9 verwandelt): Robben am 1. März 2014 - Schalke (12 geschossen, 10 verwandelt): Choupo-Moting am 3. Februar 2015 (Neuer hält)

Letzter Platzverweis: Bayern (insgesamt 11): Boateng am 3. Februar 2015 - Schalke (insgesamt 5): Papadopoulos am 1. März 2014

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Schalke: Lewandowski (8), Müller (6), Robben (5), Alaba (3), Ribery (3), Kimmich, Martinez, Vidal

Aktuelle Schalke-Schützen gegen Bayern: Höwedes (3), Naldo (3), Caligiuri, Choupo-Moting, Meyer, Riether

Die Wettquoten zu Bayern - Schalke und allen anderen Bundesligaspielen gibt es hier.