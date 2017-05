Borussia Dortmund hat beste Aussichten, direkt in die Champions League einzuziehen und bestreitet anschließend auch noch das DFB-Pokal-Finale. Der Zwist zwischen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Thomas Tuchel überlagert jedoch die sportliche Ausbeute. SPORT1 beleuchtet den Stand der Dinge.

Wer trägt Schuld am Konflikt?

Beide. Die aktuelle Stufe der Unruhe hat Watzke herbeigeführt, am grundlegenden Konflikt trägt wohl Tuchel die größere Verantwortung.

Tuchel monierte im Nachhinein öffentlich, er und die Mannschaft seien dazu gedrängt worden, einen Tag nach dem Bus-Anschlag gegen Monaco spielen zu müssen. Watzke wehrte sich, wählte für sein viel beachtetes Interview aber ausgerechnet den Tag von Dortmunds Spiel gegen Hoffenheim – höflich formuliert: ein zweifelhafter Zeitpunkt.

Karlheinz Wild vom kicker nannte es im Volkswagen Doppelpass "fahrlässig und sehr riskant für den Verein".

Der Konflikt schwelt schon länger, erreichte nun eine "neue Eskalationsstufe in der Öffentlichkeit", urteilte SPORT1-Experte Thomas Strunz im Volkswagen Doppelpass: "Die Disharmonie fing mit dem Verkauf von Gündogan, Hummels und Mkhitaryan an."

Sport-Bild-Chefredakteur Alfred Draxler schob Tuchel die Verantwortung für den Streit zu. "Er hält sich und seine Auswirkungen für größer als den Verein oder die Mannschaft. Er hat vom ersten Tag an nie den Schulterschluss mit dem Verein oder der Mannschaft gesucht." Die Fans wiederum sind größtenteils sauer auf Watzke.

Klar ist: Außerhalb Münchens würde wohl kein Trainer mit vergleichbarer sportlicher Ausbeute derart wenig Vertrauen genießen.

Wie gehen die Protagonisten miteinander um?

Zwischen dem Trainer und dem Geschäftsführer hat es in dieser Woche unverständlicherweise kein Gespräch gegeben. "Das ist das Schlimmste. Nach dem, was letzte Woche los war, schaffen sie es nicht, in einer Woche einen Satz miteinander zu sprechen", sagte Wild im Volkswagen Doppelpass verwundert.

Die aktuelle Situation sei "dieses tollen Vereins nicht würdig. Lieber klare Worte und sagen 'es hat keinen Sinn' und alle wissen Bescheid."

Von Watzke gab es zuletzt keinen öffentlichen Kommentar. Tuchel wiederum wird vor und nach jedem Spiel auf das Thema angesprochen. Er versucht zwar, den Fokus aufs Sportliche zu legen, wird seinem Vorhaben, etwas nicht kommentieren zu wollen, aber selten gerecht.

Die Spieler können den Zoff der Bosse nicht komplett ausblenden. "Das ist unangenehm für die Spieler, dass sie sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Das belastet natürlich jeden und lenkt sie schon in gewisser Weise ab", sagte Strunz. Sichtbaren Einfluss auf die Leistung hat die Unruhe allerdings nicht.

Und einige Spieler äußern sich angesprochen auf das Verhältnis zum Trainer auffällig zurückhaltend. "Es ist so, wie es sein muss: sehr professionell", sagte Nuri Sahin im ZDF-Sportstudio. Marco Reus verweigerte sich bei spox.com gleich völlig : "Dazu kann ich keinen Kommentar abgeben."

Wer sind mögliche Nachfolger für Tuchel?

Die Liste der Namen, die als mögliche Erben Tuchels kursieren, ist lang: Von aktuellen oder ehemaligen Bundesliga-Trainern wie Lucien Favre und Julian Nagelsmann über internationale Top-Trainer wie Diego Simeone und Arsene Wenger bis hinzu den Ex-BVBlern David Wagner und Hannes Wolf.

Seit neuestem gilt auch Laurent Blanc, der bereits Paris Saint-Germain und die französische Nationalmannschaft trainierte, als Kandidat. Zumindest bei Nagelsmann oder Simeone ist allerdings viel Wunschdenken dabei, Favre erhält keine Freigabe von Nizza, Wolf und Wagner fehlt die Erfahrung.

"Viele Vereine, die gerade suchen, finden keinen guten Trainer", sagte Draxler. Ähnlich sah es Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick im Sportbuzzer Fantalk 3.0: "Wenn Tuchel tatsächlich nicht mehr da wäre am Ende der Saison, dann ist es keine leichte Aufgabe, einen Trainer zu finden, der in seine großen sportlichen Fußstapfen treten kann."

Wie sieht Tuchels Zukunft aus?

Auf der Pressekonferenz vor der Partie in Augsburg am Freitag ließ Tuchel einen vielsagenden Satz fallen: "Wenn Sie mich vor Wochen gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt: 'Ich gehe ganz fest davon aus, dass ich hier nächste Saison Trainer bin. Doch es wäre naiv von mir, nach dieser Woche zu sagen: 'Wir machen so weiter'."

Einen Tag später klang er wieder optimistischer. "Verträge sind dazu da, erfüllt zu werden, das ist doch klar", sagte Tuchel am Samstag bei Sky: "Ich habe große Lust, hier weiter zu trainieren und die Mannschaft weiter zu begleiten." Auch Berater Olaf Meinking hatte bei SPORT1 erklärt, es sei "unser Ziel, dass Thomas beim BVB bleibt und dass sich alles wieder beruhigt."

Tuchels Zukunft in Dortmund liegt aber kaum in seiner Hand, er selbst erinnerte am Freitag daran, dass er Angestellter sei. Das Verhältnis scheint irreparabel, auch die Expertenrunde im Volkswagen Doppelpass rechnet mit einer Trennung.

Strunz kann sich Tuchel künftig in der Premier League vorstellen: "Ich glaube schon, dass das eine Option für Thomas ist. Das sind andere Strukturen, die Vereinsführung ist völlig anders als bei uns in Deutschland - eher distanziert. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jemand ist, der die Personalunion Trainer/Management in England gut machen könnte."