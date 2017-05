Auch wenn der Titelkampf bereits entschieden ist, kommt es am 33. Spieltag der Bundesliga noch einmal zu einem echten Kracher.

Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt den frischgebackenen Meister FC Bayern (Sa., ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Zuvor spricht Bayern-Coach Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz.

+++ Das war's +++

Ancelotti verabschiedet sich vom Pressepodium.

+++ Ersetzt Rafinha Lahm? +++

"Rafinha kann auf der rechten Abwehrseite spielen, er ist eine Option. Aber wir haben gesagt, dass wir auch Kimmich dort ausprobieren wollen."

+++ Sanches bleibt +++

Ancelotti mit einem Machtwort zum jungen Portugiesen: "Er ist nächste Saison hier."

+++ Ancelotti schützt und kritisiert Sanches +++

"Es ist seine erste Saison hier. Für junge Spieler ist es schwierig, sich an eine neue Kultur und eine neuen Spielstil anzupassen. Wir waren geduldig mit ihm. Natürlich erwarten wir mehr von ihm. Taktisch und technisch haben wir mehr erwartet. Aber in der nächsten Saison wird er mehr Chancen bekommen, um seine Qualität unter Beweis zu stellen, die er in dieser Saison nicht immer gezeigt hat."

+++ "Leipzig verdient Platz zwei" +++

Der 57-Jährige zollt RB Tribut: "Sie haben den zweiten Platz verdient."

+++ Streit mit Ribery? +++

Ancelotti gibt zu, ein Problem mit Ribery zu haben. Allerdings kein wirklich ernstes. "Er versteht meine Entscheidung nicht, wenn ich der Schiedsrichter im Training bin. Ich bin mir aber sicher, dass ich der beste Schiedsrichter bei Bayern bin", sagt der Italiener schmunzelnd.

+++ "Saison hätte besser sein können" +++

"Die Saison war gut, hätte aber besser sein können. Wir haben unsere Sache in der Bundesliga sehr gut gemacht. Wir hatten Probleme in der Champions League, aber jeder weiß, was passiert ist. Es ist schwierig, so etwas zu kontrollieren. Es war nicht unser Fehler. Ich werde nicht vergessen, was im Viertelfinale passiert ist. Natürlich verstehe ich Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, aber es ist schwierig zu verstehen", sagt Ancelotti.

+++ Ancelotti genervt +++

Der Bayern-Coach will nicht mehr über neues Personal sprechen. "Wir wollen die Saison gut abschließen und danach können wir reden",

+++ Was passiert mit Badstuber? +++

Zu Holger Badstuber wird der Verein in Kürze eine Pressekonferenz herausgeben.

+++ "Ich rede jeden Tag mit meinen Spielern" +++

"Ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen. Ich rede normalerweise jeden Tag mit meinen Spielern. Ich habe keine Probleme mit ihm."

+++ Machtwort bei Boateng +++

"Er war lange verletzt. Sein Stand im Team ist gut. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Er ist und bleibt unser Spieler."

+++ Hummels fehlt gegen RB +++

"Hummels ist nicht verfügbar. Er ist müde, hatte im letzten Spiel kleine Probleme. Ich denke, er kann nächste Woche wieder mit uns trainieren."

+++ Ancelotti ist da +++

Los geht's!

+++ PK gegen 12.30 Uhr +++

Ancelottis Pressekonferenz ist für 12.30 Uhr angesetzt.

+++ Süle freut sich auf Ancelotti +++

Bayerns Defensiv-Neuzugang Niklas Süle freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit Ancelotti.

"Er hat Erfahrung wie kein Anderer und eine andere Art Fußball zu spielen, auf die ich mich schon freue. Ich will so viel wie möglich davon aufnehmen und top vorbereitet dahin kommen und mich dem Trainer empfehlen", sagte der Noch-Hoffenheimer im Gespräch mit SPORT1. Das komplette Interview gibt's hier.

+++ Strategie-Meeting nächste Woche +++

Nach SPORT1-Informationen steht in der kommenden Woche ein Strategie-Meeting des Bayern-Trainers mit Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an. Dabei geht es vor allem um die künftige Ausrichtung der Mannschaft und deren Umfeld. Mehr Informationen gibt's hier.