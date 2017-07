Nach drei Jahren im Trikot von Borussia Dortmund wechselt Matthias Ginter zu Borussia Mönchengladbach.

Am Dienstag verabschiedete sich der 23-Jährige mit einem emotionalen Post auf Instagram von den BVB-Fans.

Er postete ein Bild der Südtribüne und schrieb dazu: "Jedes Mal, wenn ich aus dem Spielertunnel aufs Feld kam, ging mein Blick immer zuerst Richtung Südtribüne. Die Emotionen, die Leidenschaft, die von dieser Kurve ausgehen, packte mich in jedem Spiel."

Er habe sich in den vergangenen drei Jahren weiterentwickeln und reifen können, heißt es weiter. "In knapp 100 Spielen habe ich alles für Dortmund gegeben und habe unvergessliche Momente mit der Mannschaft und dem Verein erlebt, darunter fantastische, wie die Pokalnacht von Berlin, aber auch schwierige, wie das Bombenattentat auf unseren Bus. Egal was es war, der Verein und seine Fans waren immer für uns da", erinnert sich der Nationalspieler.

Aber obwohl er diese immer in Ehren halten wird, weil sie ihm viel bedeutet habe, freut er sich nun auf seine neue Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach.

Ginter soll bei den Gladbachern in der Innenverteidigung die Lücke füllen, die Andreas Christensen durch die Rückkehr zum englischen Meister FC Chelsea nach zweijährigem Leihgeschäft gerissen hatte. Der ehemalige Freiburger Ginter wird zusammen mit Jannik Vestergaard wohl künftig die Innenverteidigung bei der Elf vom Niederrhein bilden.