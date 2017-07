Timo Werner trifft ausgerechnet am ersten Spieltag mit RB Leipzig auf Schalke 04. Dort wird der 21-Jährige bestimmt nicht mit offenen Armen empfangen. Seine Elfmeter-Schwalbe aus der vergangenen Saison dürfte den Schalke-Fans noch präsent sein.

"Dann ist es weg"

Werner, der sogar beim Confed-Cup von den DFB-Fans ausgpfiffen wurde, ist auf einen eher ungemütlichen Empfang auf Schalke eingestellt und sogar froh, dass das Spiel in Gelsenkirchen am ersten Spieltag stattfindet: "Schön ist, dass ich das Spiel gleich am Anfang habe. Dann ist es weg", so der Stürmer im Trainingslager im österreichischen Seefeld.

Abgesehen von seiner Schwalben-Aktion blickt Werner aber auf eine für ihn gute Saison zurück: "Es war eine verrückte Saison. Ich bin abgestiegen mit dem VfB Stuttgart, dann Vizemeister und Confed-Cup-Sieger geworden und habe den Goldenen Schuh gewonnen. Es war ein Traum, fast wie ein Märchen", so der 21-Jährige.