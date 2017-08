Glück und Leid lagen selten so nah aneinander.

Offensivmann Nicolai Müller vom Hamburger SV hat sich im ersten Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (JETZT im LIVETICKER) verletzt - beim Torjubel.

Der 29-Jährige traf in der achten Minute per Volley zur frühen HSV-Führung. Dann setzte er zu einer doppelten Pirouette an und sprang mit geballter Faust in die Luft.

Bitter nur: Müller blieb dabei mit seinem rechten Fuß im Rasen hängen, berührte die Eckfahne und sank schließlich mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden.

Müller musste zwei Minuten behandelt werden, ehe er noch einmal das Feld betrat. Es ging aber nicht weiter. Aaron Hunt ersetzte ihn in der 15. Minute.

Irgendwie passt die Szene ins Bild des HSV.