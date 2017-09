Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg bereits am Freitag zum 6. Bundesliga-Spieltag.

Vor der Partie spricht Trainer Carlo Ancelotti zur Presse. SPORT1 tickert LIVE mit:

+++ Wolfsburg statt PSG +++

Ancelotti möchte nicht über das Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain am Mittwoch sprechen. Noch nicht. "Wir haben genug Zeit, darüber zu reden. Jetzt zählt das Spiel gegen Wolfsburg. Es wird sehr schwierig."

+++ Ancelotti verteidigt Mauri +++

"Der einzige, der nicht in die Neuer-Entscheidung involviert war, war Giovanni Mauri. Es lag nicht in seiner Verantwortung. Er ist der beste Fitnesstrainer der Welt. Ich bin nicht gestern geboren. Ich habe 30 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft. Und Giovanni ist der beste."

+++ Neuer-Comeback zu früh?

"Wir treffen solche Entscheidungen immer gemeinsam. Die Ärzte, der Spieler, ich. Alle stimmten zu. Wir gingen es behutsam mit ihn an, nahmen uns Zeit."

+++ Nur Dortmund als Titelrivale? +++

"Es wird eine genauso aufregende Saison wie letztes Jahr. Leipzig hat auf jeden Fall die Qualität, um zurückzukommen, auch wenn sie jetzt eine Doppelbelastung haben."

+++ Solidarität mit Mexiko +++

Ancelotti wünscht den Erdbeben-Opfern in Mexiko "das Beste" und bedauert: "Das ist eine Katastrophe, sehr schlimm."

+++ "Muss James nichts zeigen" +++

"Er weiß, wie er sich selbst motivieren muss. Ich muss ihm nichts zeigen. Er weiß, was er will. Am Anfang ist es natürlich immer schwer, sich anzupassen. Neue Kultur, neue Sprache, neue Kollegen. Aber wir sind sehr zufrieden mit ihm."

+++ Thiago fehlt gegen Wolfsburg +++

"Thiago hatte gestern ein kleines Problem. Nicht muskulär, er bekam einen Schlag am Schambein ab."

+++ Luxus-Bank gegen Schalke +++

"Die, die auf der Bank saßen, haben mehr Möglichkeiten, gegen Wolfsburg zu spielen. Ich will einige Spieler rotieren."

+++ Bayern ohne Robben und Ribery besser? +++

Die Bayern haben auf Schalke ohne Robben und Ribery geglänzt. Wird das häufiger vorkommen?

"Wir haben das System nicht geändert. Wir wissen, dass wir mit Robben und Ribery mehr über die Flügel spielen können und mit James und Müller mehr zwischen den Linien. Die Philosophie hat sich nicht geändert."

+++ Ancelotti kündigt weitere Rotationen an +++

"Die Saison ist lang, wir werden rotieren", verspricht Ancelotti.

+++ Zufrieden mit James +++

"Er hat sehr gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist ein guter Mann für uns. Aber alle anderen haben es gegen Schalke auch gut gemacht."

+++ Unterstützung für Neuer +++

"Wir sind sehr enttäuscht, dass wir mindestens drei Monate auf den besten Torwart der Welt verzichten müssen. Er hat unsere Unterstützung. Ich habe schon mit ihm gesprochen."

+++ Starke zurück +++

Die Verletzung von Manuel Neuer zwingt Tom Starke zum Comeback.

"Er hat es im letzten Jahr sehr gut gemacht. Er ist der dritte Torwart hinter Ulreich und Früchtl. Wir sind zufrieden mit ihm, Tom ist sehr professionell. Er bleibt bei uns, bis Manuel zurückkommt", erklärt Ancelotti.

+++ Ancelotti legt los +++

Der Italiener erscheint pünktlich zur Presserunde.

