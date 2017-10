Der FC Bayern München und RB Leipzig treffen erneut aufeinander. Nach dem Elfmeterkrimi im DFB-Pokal am Mittwoch treffen die beiden Top-Teams in der Bundesliga aufeinander (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Vor dem zweiten Aufeinandertreffen innerhalb von drei Tagen stellen sich Ralph Hasenhüttl und Jupp Heynckes (ab 13.00 Uhr) den Fragen der Journalisten.

Die PKs aus Leipzig und München im LIVETICKER:

+++ "Wird wieder ein Topspiel" +++

"Ich hoffe, dass wir am Ende die Nase vorn haben", sagt Jupp Heynckes zur Revanche gegen Leipzig. "Ich freue mich mittlerweile auf meine Arbeit hier mit den Jungs. Freude kann man haben, wenn man gewonnen hat. Wir haben einen Plan für das morgige Spiel. Wir sind sehr konzentriert, Freude hat im Moment keinen Platz. Es wird wieder ein Topspiel werden", prophezeit der Trainerfuchs.

+++ Bayern verpflichtet Youngster +++

Überraschend hat der FC Bayern am Vormittag die Verpflichtung des Schweden Alex Timossi Andersson von Helsingborg IF bekanntgegeben. Jupp Heynckes wird sicherlich auch dazu gleich Stellung nehmen und sagen, wie er mit dem 16-jährigen Talent in Zukunft plant.

+++ Nochmal zu Keita +++

"Ich habe kein Foul gesehen, bei dem man ihm brutalen Vorsatz vorwerfen kann. Es ist eine Tatsachenentscheidung getroffen worden und wir haben das zu akzeptieren. Er wird noch stärker zurückkommen", sagt der Trainer über seinen Mittelfeldmotor, der in den letzten Wochen gleich dreimal vom Platz flog.

+++ Hasenhüttl zu Rangnicks Handybeweis +++

"Ich habe nicht mehr mit ihm darüber gesprochen. Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Es gibt ein Verfahren und dann kann man es bewerten. Damit ist es für mich vorbei", so der Trainer zu der Szene unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff, als Sportdirektor Ralf Rangnick Schiedsrichter Felix Zwayer auf dem Platz mit seinem Handy in der Hand bedrängt hatte.

+++ Ilsanker fällt aus +++

Ralph Hasenhüttl: "Stefan Ilsanker laboriert noch immer an seinem gebrochenen Zeh und ist noch keine Option für Samstag."

+++ Hasenhüttl über Sabitzer +++

"Wenn es nicht mehr geht, dann lassen wir ihn mal draußen. Gegen Stuttgart wollten wir das ja schon machen, was nicht so ganz geklappt hat. Das hängt sicherlich auch an Bruma, ob er spielen kann oder nicht. Mal schauen."

+++ Hasenhüttl über Bayern +++

"Nicht schlechter als bei uns" erwarte der RB-Coach die Bayern im eigenen Stadion.

+++ Hasenhüttl lässt Verlängerung offen +++

Woran es an der Vertragsverlängerung hake? "Es hakt am Spielplan. In meiner Prioritätenliste liegt das gerade an unterster Stelle. Wer mich kennt weiß, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Aber die Situation ist im Moment überhaupt nicht dringend", so der Trainer, der noch einen Vertrag bis 2019 in Leipzig besitzt.

+++ "Können Keita nicht schützen +++

"Ich fand, Naby hat bis zur 55. Minute (bis zur Roten Karte, d. Red.) ein Riesenspiel gemacht. Wir als Mannschaft können ihn aber nicht schützen. Es ist ja nicht wie beim Rugby, dass wir ihn da mit anderen wegblocken können zum Beispiel."

+++ Hasenhüttl über Heynckes +++

"Er ist ein ruhender, sehr erfahrener Trainer. Auch Nasenbluten kann ihn nicht aufhalten, Siege zu erringen", so der RB-Trainer über seinen Kollegen.

+++ Hasenhüttl hofft auf Fingerspitzengefühl +++

"Ich hoffe, dass wir am Wochenende einen Spielleiter haben, der Fingerspitzengefühl zeigt und wir dann hoffentlich länger ein Spitzenspiel haben."

+++ Keine Sorgen um Werner +++

"Das haben uns die Bayern vielleicht voraus. Sie sind schon öfter durch emotionale Tiefen und Höhen gegangen. Timo wollte ich schon viel früher bringen, konnte das durch die Rote Karte erst in der Nachspielzeit tun. Er macht einen sehr guten Eindruck und brennt auf einen Einsatz am Samstag."

+++ "Wollen der schwerste Gegner sein +++

"Wer in Dortmund gewinnen kann, muss in München keine Angst haben. Wir werden mit genau der gleichen Forschheit und Mentalität dort auflaufen und versuchen, der schwerste Gegner für Bayern München zu sein. Wir brauchen genau solche Spiele für unsere Weiterentwicklung."

+++ Hasenhüttl mit Zwayer im Reinen +++

"Ich bleibe bei der Meinung, dass der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag hatte, aber das haben wir auch nicht immer. Zwei Stunden nach dem Spiel ist das aber vergessen, es überwiegt der Stolz", so Hasenhüttl über die Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer im Pokal.

+++ Hasenhüttl will "Vollkampfmodus" +++

"Das letzte Spiel hat so viel Spaß gemacht, wir freuen uns jetzt tierisch über die nächste Begegnung mit Bayern. Die Jungs werden schnell wieder in den Vollkampfmodus schalten", so Hasenhüttl. "Die Jungs haben sich sehr schnell mit dem Ausscheiden abgefunden und sofort den Fokus auf Samstag gerichtet. Das spricht für sie."

+++ Hasenhüttl beklagt Belastung +++

"Wir haben es verletztungstechnisch sehr gut überstanden. Die Jungs sind sehr müde nach 154 Kilometern Laufleistung, gleich viel wie der Gegner. Das mit einem Mann weniger, da ist klar, dass sie etwas müde sind. Bis zum Spiel haben wir aber glücklicherweise noch ein paar Stunden Zeit", so der Österreicher.

Um 12 Uhr wird RB-Trainer Ralph Hasenhüttl auf dem Podium erwartet. Thema wird mit Sicherheit auch noch das verlorene Pokalspiel vom Mittwoch sein. "Er hat damit fast zwei Spiele kaputtgemacht", sagte der Österreicher im Nachgang über die Rote Karte für Mittelfeldmann Naby Keita, durch die Leipzig lange in Unterzahl spielen musste.

+++ DFB ermittelt gegen Rangnick +++

Nach den Tumulten in der Halbzeitpause des Pokal-Dramas zwischen Leipzig und den Bayern ermittelt der Deutsche Fußball-Bund gegen RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick.

Rangnick war Zwayer beim Gang in die Halbzeitpause hinterhergelaufen und wollte ihm ein Video - vermutlich von der Strafstoß-Szene - auf seinem Smartphone zeigen, die hinzugeeilten Bayern-Spieler Mats Hummels, David Alaba und Sven Ulreich Rangnick drängten den Sportdirektor aber umgehend weg.

+++ Wie geht es Heynckes? +++

Nach dem Pokalkracher kam Besorgnis über den Gesundheitszustand von Jupp Heynckes auf. Der Nachfolger von Carlo Ancelotti litt in der ersten Halbzeit an Nasenbluten und kam erst nach 50 Spielminuten aus der Halbzeitpause.

Die Nase wurde notdürftig mit einem kleinen Polster behandelt und die Blutung dadurch gestoppt, Heynckes konnte anschließend weitercoachen. Nach dem Elfmeterschießen verschwand er aber ohne Jubel sofort wieder in der Kabine.

Der FC Bayern gab zwar Entwarnung, trotzdem bleibt die Frage, ob der 72-Jährige nach über vier Jahren Ruhestand noch den Strapazen einer englischen Woche standhält.