Schock für Borussia Dortmund! Nationalspieler Mario Götze verpasst den Rest der Hinrunde verletzungsbedingt.

Nach Klubangaben erlitt der Offensivspieler im Reviederby gegen den FC Schalke 04 (4:4) Bänderteilrisse im oberen und unteren Sprunggelenk des rechten Fußes. Götze fällt sechs Wochen aus und greift damit erst wieder im neuen Jahr ins Geschehen ein.

Der 25-Jährige hatte erst in dieser Saison nach einer Stoffwechselerkrankung sein Comeback beim BVB sowie in der deutschen Nationalmannschaft gegeben - und sich vor allem in den vergangenen Wochen in starker Verfassung präsentiert.

Gegen Schalke traf Götze per Kopf zum zwischenzeitlichen 3:0. In der zweiten Halbzeit zog er sich in einem Zweikampf die Knöchelverletzung zu und wurde nach 79 Minuten durch Gonzalo Castro ersetzt.

Die neuerliche Blessur verlängert damit die Krankenakte des Ausnahmetechnikers und bedeutet eine weitere personelle Schwächung für den umstrittenen BVB-Coach Peter Bosz.

Der Niederländer muss vier Bundesliga-Spiele sowie zwei Pokal-Spiele (Champions League und DFB-Pokal) ohne Götze planen.