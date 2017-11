Schock für den FC Bayern vor dem Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund (Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER): Joshua Kimmich fällt aus.

Wie die Bayern bestätigte, leidet Kimmich an einer Magenverstimmung und hat die Reise nach Dortmund gar nicht erst angetreten.

Sollte Kimmich (22) beim BVB tatsächlich ausfallen, steht Rafinha als Ersatz für die Viererkette bereit. Der Brasilianer hatte Kimmich bereits am Dienstag beim 2:1 in der Champions League bei Celtic Glasgow in der Startformation ersetzt.

Darüber hinaus fehlen dem Rekordmeister in Dortmund Thomas Müller, der nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Donnerstag das Lauftraining wieder aufgenommen hat, Franck Ribery (Außenbandriss im Knie), Manuel Neuer (Haarriss im Mittelfuß) und Juan Bernat (Trainingsrückstand nach Syndesmosebandriss).

Video Heynckes schwärmt von Hummels und Martinez

Abwehrchef Jerome Boateng ist dagegen trotz muskulärer Probleme mit nach Dortmund gereist.

Boateng war nach der Champions-League-Partie leicht angeschlagen, Trainer Jupp Heynckes hatte bei der PK am Freitagmittag aber Entwarnung gegeben.