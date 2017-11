Jupp Heynckes hört im Sommer definitiv als Trainer des FC Bayern München auf, das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

"Das hat Jupp so kundgetan, und dann ist es auch so", sagte Rummenigge am Dienstag in München und widersprach damit auch Bayerns Präsidenten Uli Hoeneß, der sich nach der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag noch positiv zu einer möglichen Verlängerung ausgesprochen hatte.

Heynckes war im Oktober zu den Bayern zurückgekehrt und hatte die Nachfolge des Italieners Carlo Ancelotti angetreten.

Heynckes widerspricht Hoeneß

Nach der Ansage von Hoeneß hatte der Triple-Trainer von 2013 am Samstag klargestellt, dass er nur bis zum Saisonende zur Verfügung steht.

"Uli Hoeneß hat die Diskussion um den Trainer nicht angefeuert. Die Stimmung war am Freitag sehr gut und harmonisch. Er hat eigentlich nur seine Wertschätzung gegenüber Jupp Heynckes kundgetan", ordnete Rummenigge die Worte von Hoeneß ein.

Auch mit Heynckes persönlich habe Rummenigge über die Aussagen von Hoeneß gesprochen: "Dass sich Jupp an seine Vereinbarung halten will, ist auch okay. Gestern hat er mich gefragt, warum der Uli das gesagt hat und dann habe ich ihm genau das geantwortet - dann war es okay."

Heynckes soll bei der Suche helfen

Rummenigge bestätigte zudem, dass Heynckes in die Suche nach einem neuen Bayern-Coach mit einbezogen werde. "Wir werden uns in aller Ruhe mit dem Thema auseinandersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass Jupp dabei eine Rolle spielen wird", sagte der 62-Jährige.

Auf die Frage, ob der nächste Bayern-Trainer definitiv ein Deutscher sein wird, wollte sich Rummenigge nicht äußern.