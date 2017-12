Der frühere Mittelfeld-Star Xabi Alonso vom FC Bayern hat in den höchsten Tönen von seinem Ex-Trainer Pep Guardiola geschwärmt.

"Es war eine große Bereicherung für mich. Ich lernte sehr viel von ihm", sagte Alonso dem spanischen Online-Magazin Ecos del Balon.

Der spanische Welt- und Europameister war auf Guardiolas Wunsch im Sommer 2014 von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Bei den Münchnern entwickelte er sich er auf Anhieb zum Stammspieler und war auch noch nach Guardiolas Abschied im Sommer 2016 zu Manchester City eine Saison lang im defensiven Mittelfeld gesetzt, ehe er im vergangenen Mai gemeinsam mit Philipp Lahm seine Schuhe an den Nagel hing.

Dass der 36-Jährige so lange auf dem höchsten Niveau durchhalten konnte, verdankt er im Nachhinein der Spielphilosophie seines einstigen Vorgesetzten.

"Bei Bayern haben wir immer 90 Minuten im gegnerischen Feld gespielt. Das war Peps Idee. Ich musste nicht so lange Strecken zurücklegen, sondern in erster Linie meine Position halten", erklärte Alonso. "Das kam mir in meinen letzten Jahren sehr zugute."