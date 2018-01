Pierre-Emerick Aubameyang hat in den vergangenen Tagen bei Borussia Dortmund für Wirbel gesorgt. Der Stürmer hatte vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine Mannschaftssitzung geschwänzt und wurde deshalb für die Partie suspendiert.

Zudem hatte sein Vater mit einem Instagram-Post einen möglichen Abschied seines Sohnes angedeutet.

BVB-Trainer Peter Stöger spricht vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) über den Gabuner und die Transfergerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Arsenal.

+++ "Auba entscheidet, ob er kommt" +++

"Er entscheidet, ob er zum Spiel kommt. Momentan ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass alles in Ordnung ist. Ich plane mit ihm, wenn er Gas gibt bei der Arbeit, so wie ich mit jedem plane. Es hat nicht jeden Tag irgendwelche Gespräche gegeben."

+++ Schutz für Yarmolenko +++

"Die Stimmung ist gut, trotzdem ist gut Zug drin. Ich sehe ihn grundsätzlich positiv. Er setzt das um, was wir sehen wollen - auch wenn er seine Chancen am Sonntag nicht genutzt hat."

+++ "Es wird schwierig" +++

"Hertha macht gegen Gegner von oben immer gute Spiele. Es wird schwierig. Die Möglichkeiten waren gegen Wolfsburg da. Gegen Berlin muss die Chancenverwertung besser werden."

+++ Stöger zu Neuzugang Akanji +++

"Er hat sich gut eingefügt. Man kann seine Qualität sehen. Ich muss aber auch sagen, dass die Jungs in der Defensive einen richtig guten Job gemacht haben, seitdem ich hier bin. Die Chancen stehen gut, dass die Innenverteidigung erstmal so zusammenbleibt."

+++ Lob für Isak +++

"Das Leistungsprinzip ist oberstes Gebot. Die Jungs müssen sich bestätigen. Isak hat ein ordentliches Spiel gemacht, sich gut verkauft."

+++ Stöger zu Auba +++

"Das war in den letzten Tagen kein Thema mehr. Wir haben Montag ein kurzes, gutes Gespräch gehabt. Wenn sich nichts ändert, ist er für morgen natürlich ein Thema. Deshalb ist die Situation klar. Wenn Auba mitfährt, könnte er spielen."

+++ Schlechtes Wetter in NRW +++

"Wir trainieren um 15 Uhr und würden schon noch gerne heute nach Berlin."

+++ Start um 12.30 Uhr +++

Stöger wird in wenigen Minuten im Pressesaal erwartet. SPORT1 ist schon vor Ort.