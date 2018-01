Riesen-Aufregung um Pierre-Emerick Aubameyang – und wieder mal spielen die Chinesen eine entscheidende Rolle.

In Fernost berichtet das Portal Sina Sports, Borussia Dortmund und Top-Klub Guangzhou Evergrande hätten sich auf einen Wechsel des Torjägers zur neuen Saison verständigt. Ablösesumme: angeblich 72 Millionen Euro.

Der BVB wollte die Meldung nicht bestätigen. "Die Spekulationen um Aubameyang werden so lange nicht abreißen, wie er bei uns spielen wird. Wir haben es uns abgewöhnt, das zu kommentieren", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem kicker.

Eine Ad-hoc-Meldung hat der Klub nicht veröffentlicht, wozu er laut Börsenrecht verpflichtet wäre – falls tatsächlich eine Einigung über einen Transfer erzielt worden wäre.

Hat Aubameyang Roger Schmidt Transfer verraten?

Zuletzt hatte Boss Hans-Joachim Watzke zu der Causa Aubameyang gesagt: "Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns. Im Winter will ich aber keinen absoluten Leistungsträger gehen lassen. Wir haben ja noch Ziele."

Auffällig war, dass Watzke nur vom Winter sprach, nicht aber über den kommenden Sommer. Offiziell läuft Aubameyangs Vertrag noch bis 2021. Laut dem Bericht von Sina Sports soll der Spieler für die nahe Zukunft aber schon ganz andere Pläne haben.

Aubameyang soll Roger Schmidt, den Trainer von Beijing Guon, persönlich davon unterrichtet haben, sich nicht für seinen Klub, sondern für einen Transfer zum Ligarivalen Guangzhou entschieden zu haben.

Klubsprecher tobt: "Unprofessionell"

Pikant: Beijing Guon galt lange Zeit als Favorit für einen Auba-Wechsel. Dem Vernehmen nach soll der Klub 60 Millionen Euro Ablöse geboten haben.

Bis Guangzhou kam und das Gebot noch mal erhöhte. SPORT1 hat versucht, Schmidt in China zu kontaktieren. Bislang hat er die Anfrage nicht beantwortet.

Dafür soll ein Sprecher seines Klubs seinen Unmut über das Konkurrenzangebot von Guangzhou Evergrande geäußert haben: "Es ist unprofessionell, das Transferziel eines anderen Klubs wegzuschnappen und den Preis des Transfers so rücksichts- und bedenkenlos in die Höhe zu treiben", zitiert ihn Sina Sports. "Das setzt die Interessen des chinesischen Fußballs aufs Spiel."

Allerdings gibt es noch eine gewaltige Hürde für einen Aubameyang-Transfer. Alle Klubs der Chinese Super League müssen neuerdings die volle Ablösesumme an den Verband abtreten. Als eine Art-Luxussteuer.

Aubameyang-Transfer würde teuer

Eine Maßnahme, die die Liga vor inflationären Deals mit Legionären bewahren und systematische Benachteiligung eigener Nachwuchstalente verhindern soll.

Im Klartext: Sollte Guangzhou Evergrande Aubameyang für 72 Millionen verpflichten wollen, müsste derselbe Betrag zusätzlich an den chinesischen Verband abgedrückt werden. Der Deal hätte somit einen Umfang von knapp 150 Millionen Euro.

Fraglich ob der Klub, bei dem der Italiener Fabio Cannavaro Trainer ist, tatsächlich so viel Geld in Aubameyang investieren will.

Der Italiener selbst sagte der Bild im September: "Natürlich hätte ich gerne Aubameyang. Er ist einer der fünf besten Stürmer in Europa. Aber weil die Transferregeln hier verschärft wurden, ist er jetzt noch in Dortmund und nicht hier."

Er sagte "jetzt". Seitdem ist ein Vierteljahr vergangen. Und im Sommer könnte die Situation noch mal ganz anders aussehen.