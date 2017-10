Der FC Bayern muss beim Pokal-Kracher gegen RB Leipzig am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) auf James Rodriguez verzichten. Der Kolumbianer trat am Dienstag die Reise nach Leipzig wegen Rückenproblemen nicht an. Dies berichtet die Bild.

Auf Thomas Müller, der sich einen Muskelfaserriss im Spiele gegen Hamburg zugezogen hatte, müssen die Münchner ebenfalls verzichten.

Entwarnung bei Hummels

Zur Verfügung steht dagegen Mats Hummels, der sich in Hamburg eine Kapsel-Verletzung im Knöchel zugezogen hatte.

Video Hummels fit für Leipzig

"Mats Hummels hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen, das hat aber keine allzu große Bedeutung. Mats kann auf die Zähne beißen. Er kann von Anfang an spielen", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes vor dem Duell gegen Leipzig (die Pressekonferenz zum Nachlesen).

Auch Angreifer Kingsley Coman werde trotz einer Knieprellung spielen können. Javi Martinez steht nach seiner Schulterblessur wieder im Kader.