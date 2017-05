Finaltag!

Im Endspiel der UEFA Europa League komm es heute Abend in der Stockholmer Arena zum Showdown zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) - einen Tag, nachdem der Terroranschlag in der Stadt ihres Klubs auch die Fußball-Stars von United schockierte.

In Stockholm ist die Lage bislang friedlich, was hoffentlich auch weiterhin so bleibt.

Der Countdown zum Finale:

+++ 10.48 Uhr: Ibra kommt zum Finale +++

Zlatan Ibrahimovic wird sein Team in Stockholm, wo auch eine Statue des schwedischen Volkshelden steht, vor Ort unterstützen.

"Er ist bei uns. Er wird uns unterstützen", sagte Manchester-United-Mittelfeldmann Ander Herrera. "Der Grund warum wir Titel (Community Shield und English League Cup) gewonnen haben, ist, weil jeder da war, mitgearbeitet, mitgeholfen hat. Dieses Finale ist für jeden."

+++ 10.21 Uhr: Wer hat die Nase vorn? +++

Wer hat statistisch gesehen die Nase vorn? SPORT1 macht den Daten-Check.

+++ 09.38 Uhr: Public Viewing findet statt +++

Nach dem Terroranschlag von Manchester wird das Public Viewing auf der Museumplein in Amsterdam mit angepassten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Das teilte ein Sprecher von Bürgermeister Eberhard van der Laan mit.

Die Stadtverwaltung rief die Fußball-Fans allerdings zur Wachsamkeit auf. Bis zu 100.000 Menschen können sich die Übertragung des Spiels auf der Festwiese vor dem Rijksmuseum ansehen.

+++ 09.15 Uhr: SPORT1 in Stockholm +++

Nach dem Anschlag in Manchester liegt über dem Europa-League-Finale zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United ein Schatten. SPORT1-Reporter Jens Tampier berichtet aus der Friends Arena in Stockholm.

+++ 09.01 Uhr: VOTING - Wer holt sich den Cup? +++

+++ 08.20 Uhr: Schweigeminute beim Finale +++

Mit einer Schweigeminute und Trauerflor wird beim heute Abend der vielen Opfer des grauenvollen Terroranschlags in Manchester gedacht.

Dies teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstagabend mit. Bei dem Selbstmordattentat in der nordenglischen Metropole hatte es am Montagabend mindestens 22 Tote gegeben.

+++ 07.46 Uhr: Terror überschattet Finale +++

Ein Anschlag am Rande eines Popkonzerts schockiert Manchester. Auch die Familie von City-Trainer Guardiola ist unter den Konzertbesuchern, bleibt aber unverletzt.