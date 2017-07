Die niederländischen Fußballerinnen haben die Jagd auf den EM-Titel im eigenen Land erfolgreich begonnen. Im Eröffnungsspiel in Utrecht setzte sich das Oranje-Team gegen Vize-Europameister Norwegen mit 1:0 (0:0) durch. Vor den Augen von König Willem-Alexander erzielte Shanice van de Sanden (66.) den hochverdienten Siegtreffer.

Vor der niederländischen Frauenfußball-Rekordkulisse von 21.732 Zuschauern entwickelte sich eine muntere Partie, bei der mehr Tore hätten fallen müssen. Sowohl Norwegen mit Caroline Hansen vom deutschen Meister VfL Wolfsburg in der Startelf, als auch die Niederlande mit Jackie Groenen vom 1. FFC Frankfurt erspielten sich in der ersten Hälfte beste Gelegenheiten.

Die Ex-Münchnerin Vivianne Miedema scheiterte vor dem norwegischen Tor mehrfach an ihren Nerven.

Am späteren Sonntag (20.45 Uhr) treffen im zweiten Spiel der Gruppe A in Doetinchem Dänemark und Belgien aufeinander. Titelverteidiger und Rekord-Europameister Deutschland startet am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Breda mit dem Klassiker gegen Schweden in die Endrunde.