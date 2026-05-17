Zum neunten Mal: Deutsche U17-Juniorinnen holen EM-Titel

Nächster Triumph für die Rekordsiegerinnen: Die deutschen U17-Fußballerinnen haben sich zum neunten Mal den EM-Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Im Finale von Belfast setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:0 (1:0) gegen Frankreich durch und triumphierte damit erstmals seit vier Jahren wieder.
DFB-Juniorinnen holen EM-Titel
Ein Treffer von Marie Kleemann reicht zum Sieg gegen Frankreich. Die DFB-Juniorinnen setzen sich im Finale von Belfast knapp durch.
Kleemann jubelt im Regen von Belfast
© picture-alliance/DFB/SID/Peter Morrison
Die Frankfurterin Marie Kleemann (29.) erzielte per Abstauber nach einem Fehler in der französischen Defensive das Siegtor für das Team von Trainerin Sabine Loderer. Im dritten EM-Finalduell mit Frankreich setzte sich die deutsche U17 zum dritten Mal durch. Im Halbfinale hatte die DFB-Auswahl den Favoriten Spanien im Elfmeterschießen besiegt.
Seit 2008 wird die EM bei den U17-Juniorinnen jährlich ausgetragen. Beim bis dato letzten Titelgewinn 2022 erzielte im Finale unter anderem die heutige Nationalspielerin Alara einen Treffer. In den vergangenen beiden Jahren verpasste das DFB-Team die Endrunde.