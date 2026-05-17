Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-EM
Frauen-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-EM>

Zum neunten Mal: Deutsche U17-Juniorinnen holen EM-Titel

DFB-Juniorinnen holen EM-Titel

Ein Treffer von Marie Kleemann reicht zum Sieg gegen Frankreich. Die DFB-Juniorinnen setzen sich im Finale von Belfast knapp durch.
Kleemann jubelt im Regen von Belfast
Kleemann jubelt im Regen von Belfast
© picture-alliance/DFB/SID/Peter Morrison
SID
Ein Treffer von Marie Kleemann reicht zum Sieg gegen Frankreich. Die DFB-Juniorinnen setzen sich im Finale von Belfast knapp durch.

Nächster Triumph für die Rekordsiegerinnen: Die deutschen U17-Fußballerinnen haben sich zum neunten Mal den EM-Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Im Finale von Belfast setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:0 (1:0) gegen Frankreich durch und triumphierte damit erstmals seit vier Jahren wieder.

Die Frankfurterin Marie Kleemann (29.) erzielte per Abstauber nach einem Fehler in der französischen Defensive das Siegtor für das Team von Trainerin Sabine Loderer. Im dritten EM-Finalduell mit Frankreich setzte sich die deutsche U17 zum dritten Mal durch. Im Halbfinale hatte die DFB-Auswahl den Favoriten Spanien im Elfmeterschießen besiegt.

Seit 2008 wird die EM bei den U17-Juniorinnen jährlich ausgetragen. Beim bis dato letzten Titelgewinn 2022 erzielte im Finale unter anderem die heutige Nationalspielerin Alara einen Treffer. In den vergangenen beiden Jahren verpasste das DFB-Team die Endrunde.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite