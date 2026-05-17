Zum neunten Mal: Deutsche U17-Juniorinnen holen EM-Titel

SID 17.05.2026 • 20:54 Uhr Ein Treffer von Marie Kleemann reicht zum Sieg gegen Frankreich. Die DFB-Juniorinnen setzen sich im Finale von Belfast knapp durch.

Nächster Triumph für die Rekordsiegerinnen: Die deutschen U17-Fußballerinnen haben sich zum neunten Mal den EM-Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Im Finale von Belfast setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:0 (1:0) gegen Frankreich durch und triumphierte damit erstmals seit vier Jahren wieder.

Die Frankfurterin Marie Kleemann (29.) erzielte per Abstauber nach einem Fehler in der französischen Defensive das Siegtor für das Team von Trainerin Sabine Loderer. Im dritten EM-Finalduell mit Frankreich setzte sich die deutsche U17 zum dritten Mal durch. Im Halbfinale hatte die DFB-Auswahl den Favoriten Spanien im Elfmeterschießen besiegt.