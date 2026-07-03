U19-EM: DFB-Frauen behalten weiße Weste

Die U19-Juniorinnen sind bei der Europameisterschaft absolut auf Kurs. Das deutsche Team verliert kein Spiel und steht nun im Halbfinale.

Die U19-Juniorinnen sind bei der Europameisterschaft absolut auf Kurs. Das deutsche Team verliert kein Spiel und steht nun im Halbfinale.

Die deutschen U19-Juniorinnen haben sich im abschließenden EM-Vorrundenspiel den Gruppensieg gesichert. Im Duell um Platz eins mit der schwedischen Auswahl gewann das Team von Trainerin Melanie Behringer mit 2:0 (1:0).

Schon früh hatte Offensivspielerin Laila Portella vom FC Bayern die Mannschaft per Strafstoß in Führung gebracht (12.). Schweden fand darauf keine Antwort und musste ab der 53. Minute auf Grund einer Tätlichkeit in Unterzahl weiterspielen. Das wusste die deutsche Elf zu nutzen und stellte kurz darauf durch Maj Schneider vom SC Freiburg auf 2:0 (64.). Im Halbfinale wartet nun Spanien oder Österreich.