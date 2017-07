Geheimfavorit Spanien ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Frauenfußball-EM in den Niederlanden gestartet.

Der Algarve-Cup-Sieger gewann sein Auftaktspiel gegen Portugal mit 2:0 (2:0). Die Tore gegen das Nachbarland erzielten Losada (24.) und Sampedro (42.).

Von Beginn an war "La Selección" das offensivere und ballsicherere Team. Nach einem Steilpass in die Spitze traf Losado per Flachschuss zur Führung, Sampedro erhöhte kurz vor der Pause per Kopf. Bis zum ersten Torschuss der EM-Debütantinnen aus Portugal vergingen 56 Minuten, Spanien begnügte sich mit dem 2:0 und spielte im zweiten Durchgang weniger offensiv.

Um 20.45 Uhr steigt mit dem "Battle of Britain" zwischen England und Schottland das zweite Spiel in der Gruppe D.