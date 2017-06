Gerald Ehrmann, langjähriger Torwarttrainer beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, traut seinem ehemaligen Schützling Julian Pollersbeck (22) eine Karriere in der A-Nationalmannschaft zu.

"Ja, warum nicht? Wenn einer in seinem Jahrgang die Nummer Eins in der U21 ist, heißt das, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Es kommt dann immer darauf an, dass er mit der Aufgabe wächst und seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Wenn er die Spielpraxis hat, sind da viele Dinge möglich.", sagte Ehrmann in einem Interview bei t-online.de.

Der Torhüter der U21-Auswahl wird die Pfälzer verlassen und hat für die neue Saison bereits einen Vertrag beim Erstligisten Hamburger SV unterschrieben.

Der 58 Jahre alte Ex-Profi führte bereits andere Keeper wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp bis in diverse DFB-Auswahlmannschaften.