Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in der EM‑Qualifikation auf Georgien. Die Mannschaft von Antonio di Salvo peilt den neunten Sieg im zehnten Spiel an.

Wohl kein Bundestrainer, dafür jede Menge Fans: Die deutschen U21-Fußballer dürfen sich beim letzten Schritt Richtung EM-Ticket auf eine tolle Atmosphäre freuen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Quali-Finale am Dienstag (ab 18.00 Uhr) in Bielefeld gegen Georgien mitteilte, sind bereits mehr als 17.000 Tickets verkauft worden – und damit so viele wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

Paris Brunner und die deutsche U21 wollen weiter siegen Paris Brunner und die deutsche U21 wollen weiter siegen © IMAGO/Romans Koksarovs

So können Sie Deutschland – Georgien in der EM-Qualifikation der U21 live verfolgen:

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Stream: Joyn, Pro7Maxx

Ticker: SPORT1

DFB hofft auf U21-Fanrekord

Letztmals kamen im Oktober 2006 in Leverkusen gegen England (0:2) mit 20.800 mehr Fans zu einem U21-Heimspiel, der Rekord liegt bei 28.000 (1982 in Augsburg gegen Spanien). Der DFB hofft am Dienstag noch auf zahlreiche Tagesgäste. „Ich kann die Atmosphäre jetzt schon spüren, dass das gut wird“, sagte Trainer Antonio Di Salvo, der als gebürtiger Paderborner unweit seiner Heimat auch auf Familie und Freude zählen kann: „Das ist für uns nur Motivation, kein Druck.“

Jürgen Klopp hingegen soll laut DFB wohl nicht kommen, man sei jedoch vor allem über WhatsApp „in einem sehr guten Austausch“, sagte Di Salvo.

Sieg-Pflicht für EM-Gruppensieg

Mit einem Sieg ist die DFB-Auswahl als sicher für die EM im Sommer 2027 in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) qualifiziert, ansonsten heißt es in der Gruppe F im Fernduell mit den punktgleichen Griechen zittern. Dem Gruppenzweiten droht der Umweg über die Playoffs. „Wir müssen gewinnen, um sicher durch zu sein. Das ist unser Ziel“, sagte Di Salvo.

Nach der Verletzung des Augsburgers Noahkai Banks (Knie) musste auch Linus Gechter (Hertha BSC) mit einer Grippe vorzeitig abreisen. Für Banks und den zum A-Kader rübergewechselten Tom Bischof hatte Di Salvo bereits am Sonntag Tim Drexler (RB Salzburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) nachnominiert, am Montag stieß zudem noch Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) zum Team. Bei Louey Ben Farhat (Karlsruher SC) wartete der DFB bis zuletzt noch immer auf die Spielgenehmigung seitens der FIFA.

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—mit Sport-Informations-Dienst (SID)