Die deutschen U21-Fußball-Junioren müssen bei der am Freitag in Polen beginnenden EM-Endrunde (ab Freitag 16. Juni LIVE im TV auf SPORT1) verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Jonathan Tah (21) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen verzichten.

Der Hannoveraner Waldemar Anton wurde von DFB-Trainer Stefan Kuntz stattdessen nachnominiert.

A-Nationalspieler Tah laboriert an einer Adduktorenverletzung, die er am vergangenen Donnerstag im Trainingslager in Grassau erlitten hatte. Der 20 Jahre alte Anton hatte mit der U21 das Trainingslager bestritten, war dann aber von Kuntz- wie auch Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart aus dem Aufgebot gestrichen worden. Die Regularien der UEFA lassen eine Nachnominierung zu.

Am Dienstag trifft sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main und reist am Mittwoch nach Krakau.

Der DFB-Nachwuchs spielt in der Vorrunde in der Gruppe C gegen Tschechien, Dänemark und Italien. Nur der Gruppensieger zieht sicher ins Halbfinale ein. Das erste EM-Endrundenspiel bestreiten die Kuntz-Schützlinge am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) gegen Tschechien.