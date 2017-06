Es ist das Aufeinandertreffen der Turnierfavoriten im Halbfinale der UEFA U-21 Europameisterschaft 2017: Deutschland-Bezwinger Italien steht in Krakau den Talenten aus Spanien gegenüber. Auf das deutsche Team wartet der Klassiker.

Die Italiener qualifizierten sich nach einem 1:0-Sieg über das DFB-Team, während Spanien die Gruppe B souverän vor Portugal gewann. Beide Teams sind gespickt mit Jungstars wie Marco Asensio (Real Madrid) und Saul Niguez (Atletico Madrid) auf spanischer Seite und Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma und Florenz' Angreifer Federico Bernadeschi in der Squadra Azzurra.

SPORT1 überträgt das Kracherspiel am Dienstag ab 20.55 Uhr im Free-TV auf SPORT1, Hartwig Thöne kommentiert. Finalgegner wird der Sieger der Partie England gegen Deutschland (ab 18 Uhr im LIVETICKER) sein.

DFB-Team peilt Finale an

Erfüllt sich der Endspiel-Traum von Trainer Stefan Kuntz und der deutschen U-21-Auswahl? SPORT1 wird die Highlights des Semifinales gegen die Three Lions am Dienstag ab 23 Uhr im Free-TV zeigen. Sollte sich Deutschland nicht für das Finale am Freitagabend qualifizieren, wird der Höhepunkt der UEFA U-21 Europameisterschaft 2017 ebenfalls von SPORT1 im Free-TV übertragen.

Die UEFA U-21 Europameisterschaft 2017 auf SPORT1

SPORT1 begleitet die UEFA U-21 Europameisterschaft 2017 in Polen seit Turnierbeginn, Deutschlands führende 360°-Sportplattform berichtet dabei umfangreich im Free-TV und auf seinen weiteren Plattformen. So sind die Highlights der Spiele als Video-Clips auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen.