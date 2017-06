DFB-Trainer Stefan Kuntz hat vor dem letzten Gruppenspiel der UEFA U-21 EM Gegner Italien zum Titelfavoriten erklärt.

"Italien ist der Topfavorit. Weil sie vom Kader her das beste Team zur EM geschickt haben, das sie je geschickt haben. In der Summe kommen die Spieler auf mehr als 1000 Serie-A-Spiele", sagte Kuntz einen Tag vor der Begegnung am Samstag in Krakau (20.45 Uhr im LIVETICKER, ab 22.45 Uhr Highlights im TV auf SPORT1).

Kuntz deutete zudem eine mögliche Änderung in der Startelf an. "Wir haben ein paar kleine Wehwehchen, die normal sind. Wir schauen und das morgen an. Die taktische Ausrichtung steht. Ich würde mich nicht darauf festlegen, dass es die gleiche Mannschaft ist", sagte der DFB-Trainer. Welche Spieler leicht angeschlagen sind, verriet Kuntz nicht.

Bei Niederlage wird es kompliziert

Deutschland geht mit sechs Punkten als Tabellenführer in die Partie, Italien hat nach der Niederlage gegen Tschechien (1:3) nur drei Zähler auf dem Konto. Die Südeuropäer haben nur bei einem Sieg noch Chancen auf einen Einzug in die Runde der letzten Vier.

Dem DFB-Team reicht ein Remis, um den Gruppensieg und damit den Einzug in das Halbfinale perfekt zu machen. Sollte Deutschland am Samstag aber verlieren und gleichzeitig Tschechien gegen Dänemark gewinnen, wird es in Gruppe C kompliziert.

In dem Fall hätten drei Mannschaften sechs Punkte auf dem Konto, zum Tragen käme der direkte Vergleich innerhalb der drei Teams. Kurios: Deutschland wäre in diesem Fall bei einem 0:1 Gruppensieger, bei einem 0:2 aber nur Dritter und damit ausgeschieden.

Gnabry lässt Ziel nicht aus den Augen

"Wir wissen, dass noch nichts gewonnen ist. Aber wir wollen ohnehin jedes Spiel für uns entscheiden. Das war schon vor dem Turnier unser Ziel", sagt der künftige Bayern-Profi Serge Gnabry. Auch Teamkollege Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim) träumt davon, in Polen "etwas Großes" zu erreichen. Italien sei zwar ein defensivstarker Gegner mit guten Flügelspielern. "Aber in der Einzelqualität sind wir besser", sagt Amiri.

"Ich muss mich erst einmal von meinen Spezialisten regelsicher machen lassen, damit ich das auch verstehe", sagte Kuntz angesichts der unübersichtlichen Situation. Die einfachste Lösung lautet daher, mindestens einen Punkt zu holen. "Genau das ist unser Ziel", sagte er.

So kommt Deutschland weiter:

Deutschland erreicht das Halbfinale als Gruppensieger

... bei einem Sieg

... bei einem Unentschieden

... bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt



Deutschland erreicht das Halbfinale als bester Gruppenzweiter

... bei einer Niederlage, wenn Tschechien nicht gegen Dänemark gewinnt

... bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied und mindestens einem eigenen Treffer (1:3, 2:4, 3:5 usw.), wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt



Deutschland scheidet als Gruppendritter aus

... bei einer 0:2-Niederlage, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt

... bei einer Niederlage mit drei oder mehr Toren Unterschied, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt