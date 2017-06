Deutschlands dramatisch knapper Einzug in das Finale der U-21 EM hat im Netz zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Der abermalige Sieg der Deutschen in einem Elfmeterschießen war das Lieblingsthema der User bei Twitter.

So entschuldigte sich Weltmeister Benedikt Höwedes bei England-Legende Gary Lineker, der sich in seinem berühmten Spruch bestätigt fühlen durfte: "Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen."

Lineker selbst meldete sich natürlich auch zu Wort, gab sich allerdings als fairer Sportsmann.

Der England-Legionär und ehemalige Bundesligaprofi Uwe Hünemeier machte sich gar Sorgen, dass er sich nach der erneuten Schmach der Briten noch in seiner Wahlheimat blicken lassen könne.

Hans Sarpei freute sich dagegen nicht ohne Häme über "den nächsten Brexit".

Besonders schnell war Torschütze Davie Selke nach dem Abpfiff mit dem obligatorischen Kabinenfoto.

Der ehemalige Dortmunder Sebastian Kehl erkannte früh das Erfolgsrezept der Deutschen.

Und nach dem geglückten Ende gab es natürlich noch reichlich Spott für die von Elfmeter-Dramen gezeichnete britische Nation. Und wieder bekam Gary Lineker sein Fett weg.