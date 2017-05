Die MT Melsungen hat ihren Siegeszug in der Handball-Bundesliga fortgesetzt.

Die Nordhessen gewannen eine vorgezogene Begegnung des 30. Spieltags bei Frisch Auf Göppingen mit 30:29 (15:13), Michael Allendorf erzielte drei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Melsungen hat seit Mitte März in sechs Spielen 11:1 Punkte geholt und bleibt Tabellen-Achter (SERVICE: Die Tabelle).

Göppingen verpatzte dagegen die Generalprobe für das Final Four im EHF Cup am 20./21. Mai an gleicher Stelle. Der Tabellen-Zwölfte hat noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Das Spiel im Stenogramm:

FA Göppingen - MT Melsungen 29:30 (13:15)

Tore: Schiller (7/2), Halen (4), Heymann (4), Pfahl (4), Sesum (2), Kaufmann (2), Späth (2), Fontaine (2), Kneule (1), Prost (1) für Göppingen - Sellin (9/3), Danner (6), Schneider (5), Fahlgren (3), Allendorf (2), Michael Müller (2), Maric (1), Philipp Müller (1), Jaanimaa (1) für Melsungen

Zuschauer: 4300