FC Villarreal - Sporting Gijon 3:1

Roberto Soldado macht die Fans des FC Villarreal froh, aber später leistet er sich gegen Gijon einen groben Schnitzer.

Real Sociedad - FC Granada 2:1

Der FC Granada steigt nach sechs Jahren in der Primera Division ab. Das Tor eines ehemaligen Stürmers von Borussia Dortmund ist nicht genug.

Real Madrid - FC Valencia 2:1

Die Königlichen legen im Kampf um die Meisterschaft vor. Mit einem Last-Minute-Tor rettet Verteidiger Marcelo Real Madrid gegen Valencia. Cristiano Ronaldo scheitert vom Punkt.

UD Las Palmas - Atletico Madrid 0:5

Atletico ist früh in Torlaune und lässt Las Palmas keine Chance. Schon in der zweiten Minute legt das Team von Diego Simeone los. Am Ende schwächt Kevin-Prince Boateng sein Team zusätzlich.

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:3

Zwei ehemalige Schalker entscheiden das Stadtderby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona. Der eine leitet die Pleite von Espanyol mit einem Fehlpass ein, der andere sorgt mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Luis Suarez trifft doppelt.

Diese Spiele stehen noch an:

CA Osasuna - Deportivo La Coruna

Real Betis - Deportivo Alaves

SD Eibar - CD Leganes

Celta Vigo - Athletic Bilbao

FC Malaga - FC Sevilla

