Champions-League-Finalist Real Madrid hält auf dem Weg zu seiner 33. spanischen Meisterschaft weiter alle Trümpfe in der Hand.

Die Königlichen siegten mit Weltmeister Toni Kroos gegen den FC Sevilla dank eines kuriosen Freistoßes und eines Meilensteins von Weltfußballer Cristiano Ronaldo 4:1 (2:0). Verfolger FC Barcelona gewann bei UD Las Palmas ebenfalls 4:1 (2:0). (Spielplan der Primera Division)

Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende stehen die beiden Dauerrivalen punktgleich an der Spitze, doch Real hat am Mittwoch bei Celta Vigo (21 Uhr) ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Nacho Fernandez brachte Real mit einem Geistesblitz auf die Siegerstraße. In der zehnten Minute schoss der Spanier ohne Vorwarnung aufs Tor, nachdem der Schiedsrichter auf Freistoß entschieden hatte.

Beim Gegner hatten sich Hintermannschaft und Torhüter noch gar nicht auf die Ausführung des Standards eingestellt, der Ball fegte am verdutzten Torhüter vorbei ins praktisch unbewachte Tor.

Zwar ist der Treffer regulär, da der Unparteiische den Freistoß nicht freigeben muss, er stand jedoch im Sichtfeld von Sevillas Torhüter.

Ronaldo mit Jubiläum - Dreierpack von Neymar

Ronaldo erzielte in der 23. Spielminute seinen 400. Pflichtspieltreffer für die Madrilenen (391 Spiele). Darunter sind 281 Liga-Tore, 88 in der Champions League, 22 im spanischen Pokal, vier bei der Klub-WM sowie drei im spanischen und zwei im europäischen Supercup. Zudem trafen Nacho (10.), ein weiteres Mal Ronaldo (78.) und Kroos (83.). Stevan Jovetic (49.) brachte Sevilla zwischenzeitlich heran.

Bei Barcelona glänzte der brasilianische Superstar Neymar mit einem Dreierpack (25., 67., 71.). Zudem traf sein Sturmpartner Luis Suárez (27.). Für Las Palmas war einzig Pedro Bigas (63.) auf Vorlage des gebürtigen Berliners Kevin-Prince Boateng erfolgreich.

In Spanien zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Den hat Barcelona in dieser Saison gegen Real gewonnen (1:1, 3:2).