FC Barcelona - UD Las Palmas 3:0

Aufgrund von Unruhen um das Katalonien-Referendum wurde das Barca-Spiel gegen Las Palmas vor leeren Rängen ausgetragen. Lionel Messi zeigte einmal mehr seine Klasse.

CD Leganes - Atletico Madrid 0:0

Zweiter Patzer innerhalb einer Woche - und das bei Simeones 500. Atletico-Spiel. Nach der 1:2-Pleite in der Champions League patzt Atletico Madrid auch in der Liga.

Celta Vigo - Girona 3:3

Video Tag der offenen Tür zwischen Celta und Girona

Tag der offenen Tür in Vigo! Celta und Girona sind on fire und schießen sechs Tore.

Deportivo La Coruna - FC Getafe 2:1

Video Andone erlöst Deportivo

Deportivo La Coruna verlässt durch den Heimsieg gegen Getafe die Abstiegsplätze. Amath bringt die Gäste zwar in Führung, doch Perez und Andone drehen das Spiel für Depor.

FC Sevilla - FC Malaga 2:0

Der FC Sevilla feiert im andalusischen Derby gegen den FC Malaga einen souveränen Sieg. Highlight des Spiels ist das 40-Meter-Solo von Muriel zum 2:0 Endstand.

UD Levante - Deportivo Alaves 0:2

Am 7. Spieltag feiert Alaves den Befreiungsschlag. Nach 6 Pleiten in Folge gewinnt Alaves bei Levante mit 2:0 und gibt die rote Laterne an Malaga ab.

Real Sociedad - Bets Sevilla

FC Valencia - Athletic Bilbao

FC Villarreal - SD Eibar

Real Madrid - Espanyol Barcelona

