Die Premier League geht turbulent weiter. Auch der 15. Spieltag in England hat es in sich.

Jürgen Klopps FC Liverpool liefert die nächste Offensiv-Gala ab als Emre Can den Torregen eröffnet. Man Uniteds David de Gea glänzt beim Topspiel gegen den FC Arsenal. Tottenham kommt weiter nicht aus der Krise und Eden Hazard überragt beim Chelsea-Sieg.

FC Chelsea - Newcastle United 3:1

Der amtierende Meister aus London gibt sich gegen Aufsteiger Newcastle United keine Blöße und siegt dank eines überragend aufgelegten Eden Hazard.

Brighton & Hove Albion - FC Liverpoool 1:5

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage begeistert die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit erfrischendem Offensivfußball. Gegen den Aufsteiger Brighton & Hove Albion leitet Nationalspieler Emre Can mit seinem 1:0 den Auswärtssieg für starke Reds ein.

FC Everton - Huddersfield Town 2:0

Nach dem bitteren 0:5 unter der Woche beim FC Arsenal läuft es für Aufsteiger Huddersfield auch im Goodison Park gegen Everton nicht besser. Während sich die Toffees so langsam aus der Krise schießen, schlittert die Mannschaft von Trainer David Wagner immer weiter den Abstiegsrängen entgegen.

Leicester City - Burnley FC 1:0

Gegen die Überraschungsmannschaft der Saison aus Burnley ist Leicester City im heimischen King Power Stadium von Beginn an wach und stellt so früh die Weichen für einen letztlich hart erkämpften Heimsieg.

Stoke City - Swansea City 2:1

Nach einem Blitzstart Swansea Citys deutet vieles auf eine erfolgreiche Auswärtspartie der Swans hin – bis Xherdan Shaqiri auf einmal vor Keeper Fabianski auftaucht.

FC Watford - Tottenham Hotspur 1:1

Die Mini-Krise der Tottenham Hotspur geht auch bei den Hornets weiter. An der Vicarage Road gibt es für Harry Kane & Co. nicht nur zum vierten Mal in Folge keinen Liga-Sieg, sondern zu allem Überfluss auch noch einen völlig unnötigen Platzverweis.

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0:0

Allen Pardew ist zurück – dieses Mal auf der Trainerback West Bromwich Albions. Doch im Hawthorns will weder seine Mannschaft noch sein Ex-Team Crystal Palace einen Fehler machen – so sieht dann wohl Abstiegskampf aus.

FC Arsenal - Manchester United 1:3

In einem packenden Top-Spiel unterlaufen den Gunners zu viele individuelle Fehler die Manchester United eiskalt bestraft. Am Ende dürfen sich die Red Devils dann auch noch bei einem bärenstarken De Gea bedanken, der über sich hinauswächst.