Für den Mega-Fight gegen Floyd Mayweather ging Conor McGregor als Boxer fremd. Jetzt auch als Showkämpfer?

Wie die Sun berichtet, steht der irische UFC-Superstar vor einem Deal mit der Wrestling-Liga WWE. Er soll demnach einen Gastauftritt im Ring bestreiten, möglicherweise bei WrestleMania 34 im kommenden April, der größten Wrestling-Show der Welt. (SPORT1 erklärt: So funnktioniert die Showkampf-Liga WWE)

"Die WWE-Leute haben ihn schon mehrfach angefragt, aber das Timing hat nie gepasst, diesmal sieht es aus, als ob es einen Deal geben wird", zitiert das britische Boulevard-Blatt einen ungenannten Insider.

McGregor träte bei WWE in Mayweathers Fußstapfen

Der Leichtgewichts-Champion ist erwiesenermaßen ein großer WWE-Fan, er hat sich für seine Auftritte viel von den Wrestling-Stars abgeschaut, unter anderem seinen provokativ stolzierenden Gang - eine 1:1-Kopie des "Billionaire Strut" von WWE-Boss Vince McMahon.

Über Twitter und andere Kanäle hat sich McGregor auch schon oft Wortgefechte mit den WWE-Stars geliefert, die von seiner Seite aus aber erkennbar spielerisch und nicht wirklich ernst gemeint waren.

McGregor träte mit einem WrestleMania-Gastspiel in die Fußstapfen diverser Promis wie Mister T und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Auch Mayweather trat schon bei WrestleMania an - 2008, in einem ungleichen Duell mit 175-Kilo-Mann The Big Show.

Das MMA- und das Wrestling-Gewerbe stehen sich generell recht nahe, auch Ronda Rousey ist für eine Zweit-Karriere bei WWE im Gespräch. Eben erst hat die Liga ihre frühere Weggefährtin Shayna Baszler verpflichtet.