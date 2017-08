Mit der sechsten Station startet die DTM im niederländischen Zandvoort in die zweite Saisonhälfte.

Nach der vierwöchigen Sommerpause geht es auf dem malerischen Dünenkurs an der Nordseeküste wieder um wichtige Meisterschaftspunkte.

Dabei wollen Mercedes und BMW den aktuellen Branchenprimus vom Thron stoßen.

SPORT1 fasst die beiden Rennen in ausführlichen Highlights am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 21 Uhr zusammen. Zur Einstimmung auf das Rennwochenende gibt es bereits am Freitag ab 23.30 Uhr die SPORT1-Reportage "Countdown to the Championship" zu sehen.

Im Rahmen der DTM ist auch wieder der Audi Sport TT Cup unterwegs, der unter anderem drei prominente Gaststarter zu bieten hat. SPORT1 zeigt das 1. Rennen am Samstag LIVE ab 16.45 Uhr im Free-TV, das 2. Rennen wird am Sonntag ab 12.40 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de übertragen.

Mercedes und BMW machen Jagd auf Audi

Zur Halbzeit führt Audi alle drei Wertungen der DTM an. Im Fahrerklassement liegen mit dem führenden Routinier Mattias Ekström und dem starken Newcomer Rene Rast sogar zwei Audi-Piloten in Front. Das wollen die Konkurrenten Mercedes und BMW möglichst schnell ändern.

Ein aussichtsreicher Kandidat ist Mercedes-Pilot Lucas Auer, der aktuell auf Rang der in der Gesamtwertung liegt. Der Österreicher hat zuletzt mit seinem ersten Sieg beim ADAC GT Masters neues Selbstvertrauen getankt und brennt nun auf den nächsten DTM-Einsatz.

SPORT1 fasst die beiden Rennen in ausführlichen Highlights am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 21 Uhr zusammen. Dazu gibt es die Rennen zeitversetzt auf SPORT1+ zu sehen. Die Übertragungen vor Ort begleiten Moderatorin Sarah Winkhaus und Kommentator Peter Kohl.

Prominente Fahrer beim Audi Sport TT Cup

Der Audi Sport TT Cup absolviert in Zandvoort seine vierte Saisonstation. Auf dem Dünenkurs sind diesmal wieder nicht nur hoffnungsvolle Nachwuchstalente, sondern auch prominente Gaststarter unterwegs.

Mit Prinz Bernhard von Oranje steigt ein Adliger in das Cockpit des 310 PS-starken "TT Cup". Dazu sind Ex-Formel-1-Pilot- Giedo van der Garde und TV-Kommissar Daniel Roesner ("Alarm für Cobra 11") beim Markenpokal am Start.

SPORT1 zeigt das 1. Rennen am Samstag LIVE ab 16.45 Uhr im Free-TV, das 2. Rennen wird am Sonntag ab 12.40 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de übertragen. Die Übertragungen begleiten ebenfalls Moderatorin Sarah Winkhaus und Kommentator Peter Kohl.

Video Vettel erklärt seinen Fahrfehler kurz vor Schluss

Rallye-WM zu Gast in Deutschland

Mit der ADAC Rallye Deutschland findet von Donnerstag bis Sonntag zudem eines der Highlights im deutschen Motorsportkalender, die als anspruchsvollste Station im Rallye-WM-Kalender gilt.

In diesem Jahr gibt es eine Premiere zu feiern. Denn der deutsche Lauf im Rahmen der FIA World Rally Championship (WRC) ist von Donnerstag bis Sonntag zum ersten Mal im Saarland zu Hause und startet nicht mehr in Trier, sondern in Saarbrücken.

SPORT1 begleitet die ADAC Rallye Deutschland umfangreich auf seinen Plattformen mit tägliche Liveübertragungen und Highlight-Zusammenfassungen. Insgesamt sind auf SPORT1, SPORT1+ und im LIVESTREAM auf SPORT1.de an vier Tagen über zwölf Stunden Rallye-Action zu sehen, davon sieben Stunden LIVE.

Die kommenden Motorsport-Sendezeiten auf den SPORT1-Plattformen im Überblick: