Die seit Monaten im Raum stehende Vertragsverlängerung von Torjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern ist in trockenen Tüchern.

Wie der Rekordmeister am Dienstagnachmittag offiziell bekanntgab, unterschrieb der Pole einen neuen Kontrakt bis 2021.

SPORT1 hatte Lewandowskis Berater Cezary Kucharski und Maik Barthel bereits um 12.57 Uhr an der Säbener Straße gesichtet. Mit den Bayern-Bossen liefen anschließend die finalen Gespräche, die Bayerns stellvertretender Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen als "intensiv, aber stets respektvoll und fair" bezeichnete.

Jahresgehalt spürbar angehoben

Lewandowskis Jahresgehalt von aktuell rund zehn Millionen Euro wurde mit dem neuen Vertrag fürstlich angehoben. Laut Bild soll es nun bei rund 15 Millionen Euro liegen. Damit rückt Lewandowski bei den Bayern zum neuen Topverdiener auf.

"Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben und ich dem FC Bayern noch einige Jahre verbunden bleibe. Gemeinsam haben wir noch große Ziele", wurde Lewandowski in der Pressemitteilung des FC Bayern zitiert. Auf Twitter schrieb der 28-Jährige noch: "Dieser Verein gibt mir alles, um meine Träume wahr werden zu lassen. Mia san mia!"

Rummenigge zeigt sich zufrieden

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte, er sei "glücklich, dass wir mit Robert Lewandowski einen der besten Mittelstürmer der Welt langfristig an den Klub binden konnten. Damit ist gewährleistet, dass ein weiterer Leistungsträger unserer Mannschaft in den kommenden Jahren das Trikot des FC Bayern tragen wird."

Video Lewandowski bis 2021 ein Münchner

Für die Münchner ist die Unterschrift des Angreifers ein weiterer wichtiger Mosaikstein, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommenden Jahre aufzubauen.

Fehlt nur noch Robben

Inzwischen haben zehn Spieler Verträge mit einer Laufzeit bis 2020 oder länger. Von den Stars ist nur noch die sportliche Zukunft bei Arjen Robben offen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Es sei "alles möglich", sagte der 32 Jahre alte Niederländer zuletzt.

Lewandowski, dessen Marktwert aktuell rund 50 Millionen Euro beträgt, war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt.

In bisher 122 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der 85-malige Nationalspieler 89 Tore, davon 58 in 77 Spielen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit holte sich Lewandowski mit 30 Treffern die Torjägerkanone der Liga, aktuell steht er bei elf.

Nicht nur beruflich läuft's für "Lewy" rund. Beim 1:0-Sieg gegen Atletico Madrid in der Champions League wurde bekannt, dass seine Frau Anna im fünften Monat schwanger ist.

"Der beste Stürmer der Welt"

Die Bayern waren seit Monaten bemüht, Lewandowski langfristig zu binden. Alle Abwerbeversuche von anderen namhaften Klubs wie Real Madrid oder Paris St. Germain wehrten sie ab. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt. So einfach ist das", sagte Trainer Carlo Ancelotti unlängst.

Video Carlo Ancelotti freut sich für Lewandowski

Neben Robben laufen im Sommer noch bei Xabi Alonso (34), Ersatztorwart Tom Starke (35), Rafinha (31), Holger Badstuber (27), Julian Green (21) und Kingsley Coman (20) die Verträge aus.