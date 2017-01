Movie-Trailer zum Super Bowl LI:

Der 51. Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons rückt immer näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt das Mega-Event in Houston.

Die Vorfreude steigt täglich - dafür sorgt auch die NFL. Mit einem Movie-Trailer weckt die Liga endgültig die Lust auf das Football-Finale.