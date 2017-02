Der Super Bowl LI wird als eines der denkwürdigsten NFL-Endspiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen.

Angeführt von Superstar Tom Brady holten die New England Patriots einen zwischenzeitlichen 25-Punkte-Rückstand auf und gewannen die Partie gegen die Atlanta Falcons nach Verlängerung noch mit 34:28.

Nicht nur die Promis, sondern auch die Presse aus aller Welt zeigte sich begeistert vom irren Comeback der Patriots und huldigte dem zum vierten Mal zum Super-Bowl-MVP gewählten Brady.

SPORT1 zeigt Pressestimmen aus aller Welt:

New York Times: "Patriots gelingt ein Comeback für die Ewigkeit."

Washington Post: "Das größte Comeback in der Super-Bowl-Geschichte - und vielleicht in den NFL-Annalen - fügt sich ein in die unglaubliche Erfolgsliste der New England Patriots."

Sports Illustrated: "Das großartigste Comeback in der Geschichte des Super Bowls."

Mirror: "Der Größte aller Zeiten? Brady und New England schlagen Atlanta im Super-Bowl-Thriller in Houston."

Boston Globe: "Ein historisches Ende, ein historischer Titel."

Atlanta Journal Constitution: "Die Trauer regiert. Ryan kann die Blutung nicht stoppen."

Bleacher Report: "Was zur Hölle ist passiert, Falcons?"

Daily Mail: "Geschichtenschreiber: New England Patriots holen 25-Punkte-Rückstand auf."

Der Tagesspiegel: "Tom Brady: Für immer jung. Das Ungewöhnliche an Brady ist, dass er völlig sportleruntypisch mit jedem Jahr besser und anstatt älter scheinbar immer jünger wird."

Süddeutsche Zeitung: "Der Super Bowl, ein Hollywood-Drama. Der Sieg der New England Patriots folgt einem Drehbuch wie aus der Traumfabrik."

Stern: "Sieg für die Ewigkeit: Patriots gewinnen spektakulären Super Bowl. So dramatisch war noch kein Super Bowl."