Jinder Mahal ist völlig überraschend zum WWE World Champion aufgestiegen - und hat es nun auch gebührend gefeiert.

Bei der TV-Show SmackDown Live gab es eine große Party mit indischen Tänzern, Trommlern und großem Feuerwerk für den Mann, der mit Hilfe der Singh Brothers Randy Orton bei der Großveranstaltung Backlash bezwang.

Der indischstämmige Kanadier Mahal provozierte einmal mehr das US-Publikum, ihr Land sei im Niedergang, seines im Aufschwung. Er bezeichnete sich als den schon jetzt größten WWE-Champion aller Zeiten und rief die "goldene Ära" des "Modern Day Maharaja" aus.

Wie lange sie anhält, wird sich zeigen, bei SmackDown wurden die kommenden Herausforderungen für Mahal bestimmt: SmackDown-Chef Shane McMahon setzte zum einen ein Rückmatch zwischen Mahal und Orton für die Großveranstaltung Money in the Bank am 18. Juni an.

Zum anderen benannte McMahon auch die sechs Teilnehmer des Money-in-the-Bank-Leitermatches, dessen Sieger den Champion zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des kommenden Jahres herausfordern darf: Baron Corbin, Sami Zayn, AJ Styles, Kevin Owens, Dolph Ziggler und Shinsuke Nakamura.

Als Vorgeschmack besiegten Styles und Nakamura Ziggler und Owens im Hauptkampf, nachdem Nakamura Owens seinen Kinshasa-Kniestoß verpasste.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Becky Lynch & Charlotte Flair besiegen Carmella & Natalya

Sami Zayn besiegt Baron Corbin

Tyler Breeze besiegt Jey Uso

Fandango besiegt Jimmy Uso

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen Breezango

AJ Styles & Shinsuke Nakamura besiegen Dolph Ziggler & Kevin Owens