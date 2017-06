Fünf Wochen noch bis zum ersten großen WWE-Match von Brock Lesnar nach WrestleMania - und bei Monday Night RAW wurde es gleich mal kräftig angeheizt.

Samoa Joe, der sich am Sonntag im Hauptkampf von Extreme Rules einen Titelkampf mit dem Universal Champion verdiente, begegnete bei der TV-Show in der Nacht darauf Lesnars Manager und Sprachrohr Paul Heyman - und hinterließ ihm eine deutliche Botschaft (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Joe hielt zu Beginn der zweiten Sendungs-Stunde eine anspielungsreiche Ansprache in Lesnars Richtung: Er hielt fest, dass er Lesnar in ihrem Duell am 9. Juli bei der Veranstaltung Great Balls of Fire alles nehmen wolle, auch sein Privileg, nicht jede Woche, vor den "undankbaren" Fan-Massen auftreten zu müssen (Lesnar hat nur einen hoch dotierten Teilzeit-Vertrag mit WWE).

Würge-Attacke von Samoa Joe

Lesnar war auch diese Woche nicht vor Ort, Heyman teilte Joe an seiner Stelle fest, dass Lesnar ihn als Gegner durchaus ernst nehme und sein Klient davon ausgehen müsse, einen Kampf mit dem "Destroyer" nicht unbeschadet zu überstehen. Umgekehrt gelte das allerdings auch.

Heyman bat Joe einen Handschlag an, den dieser auch annahm. Joe bat Heyman dann allerdings noch, Lesnar eine Nachricht zu überbringen - und demonstrierte welche: Er nahm Heyman in seinen Aufgabegriff, den Coquina Clutch.

Vier Ringrichter befreiten Heyman aus dem Griff, das Publikum rief "We want Brock!" - worauf Joe noch einmal das Mikrofon ergriff und verkündete: "And so do I" ("Ich auch!").

Später war noch zu sehen, wie Heyman hinter den Kulissen anrief und ihn aufforderte, kommende Woche bei RAW zu erscheinen. Es sei Zeit, das Biest loszulassen.

Die weiteren RAW-Highlights:

- Roman Reigns und Bray Wyatt, zwei der vier Wrestler, die Joe bei Extreme Rules unterlegen waren, traten sich im Eröffnungskampf von RAW gegenüber. Wie schon vergangene Woche zwischen Reigns und Seth Rollins gab es einen längeren, umkämpften Fight. Reigns gewann ihn nach rund 25 Minuten mit dem Spear.

- Nachdem Enzo Amore in den vergangenen zwei Wochen zweimal von einem unbekannten Angreifer hinterrücks attackiert wurde, versicherte ihm diesmal sein Partner Big Cass, ihm nicht von der Seite zu weichen. Das Ergebnis: Cass wurde offenbar selber Opfer eines Hinterhalts - wobei die WWE-Kameras einmal mehr nur zeigten, wie Cass am Boden lag und nicht mehr wusste, was passierte.

Als Ersatz für Cass trat später The Big Show mit Amore gegen Luke Gallows und Karl Anderson an. Nach dem Sieg des Duos äußerte Cass den Verdacht, dass Big Show ja der mysteriöse Angreifer gewesen sein könnte.

- Auch die vergangene Woche gestartete Story um die mysteriöse Handy-Nachricht, die von Kommentator Corey Graves an General Manager Kurt Angle übermittelt wurde, wurde weiter getrieben: Einmal mehr steckten die beiden diese Woche die Köpfe zusammen - und antworteten auf Nachfrage, worum es geht: "Um eine Privatangelegenheit."

- Der neue Intercontinental Champion The Miz feierte seinen strittigen Sieg über Dean Ambrose bei Extreme Rules mit einer Party im Ring. Ambrose wurde der Zutritt verboten, Miz aber witterte ihn dennoch. Er attackierte einen Mann in einem Bärenkostüm, den er für Ambrose hielt und zerstörte eine große Geschenkbox, in der er den "Lunatic Fringe" vermutete. Am Ende wurde Miz dann doch noch von Ambrose überrascht - er hatte sich als Kameramann eingeschlichen.

- Damenchampion Alexa Bliss wurde von Angle gezwungen, ihr Titelmatch-Versprechen gegenüber Nia Jax einzulösen. Bliss wand sich heraus, indem sie sich schnell disqualifizieren ließ: Sie attackierte Dana Brooke und Mickie James, die am Ring waren, um ihre eigenen Ansprüche auf ein Titelmatch anzumelden. Letztlich bekamen sich alle in die Wolle und Bliss flüchtete.

- Im Hauptkampf gegen Seth Rollins unterstrich Samoa Joe nochmal seine Titel-Ambitionen. Rollins wurde abgelenkt, als plötzlich Bray Wyatts Musik ertönte - und verfing sich dann wie vorher Heyman in Joes Coquina Clutch.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Roman Reigns besiegt Bray Wyatt

Non Title Match: Cesaro & Sheamus besiegen Heath Slater & Rhyno

TJP besiegt Mustafa Ali

Kalisto besiegt Titus O'Neil

Enzo Amore & The Big Show besiegen Karl Anderson & Luke Gallows

WWE RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) besiegt Nia Jax durch Disqualifikation

Samoa Joe besiegt Seth Rollins