Dainese Winterparty in München

Dainese feiert am kommenden Samstag mit euch den Einstand ihres neuen Stores in München mit einer ordentlichen Sause!

Dainese hat sich seinen Ruf durch hochwertige Protektoren besonders im Motorrad-Bereich erarbeitet. Doch auch wer im Winter nicht ungeschützt durch Park und Backcountry cruisen möchte, kann auf die optimalen Schutz-Eigenschaften der verschiedenen Protektoren bauen.

All Weather Activity

Dainese startet eine neue Outerwear-Kollektion | © Dainese

Mit der "All Weather Activity"-Kollektion startet das Brand nun aber auch in Sachen Outerwear durch. Hochwertige Materialien und durchdachte Design-Konzepts bringen frischen Wind in die Sache.

Rechtzeitig bevor am Sonntag die ISPO startet, könnt ihr nun mit Dainese im neuen Store in München den Winter feiern. Am Samstag, den 27. Januar 2018, erwarten euch am Frankfurter Ring Musik, Free Drinks und Snacks, ein T-Shirt als Geschenk und eine Menge guter Vibes. Vorbeischauen lohnt sich!

Wenn ihr euch selbst ein Bild von der aktuellen Kollektion machen wollt, schaut doch direkt auf der Ispo in B2, Stand 203 vorbei!

