EVOC Multicolor Edition

Roman Lachner -

Was bisher als lebhafte Erinnerung mit im Gepäck war, geht 2019 selbst auf große Tour: die schönen Farbeindrücke der EVOC Abenteuerdienen als Inspirationsquelle für die brandneue Multicolor Edition. So bereisen bald serienübergreifend zahlreiche neue Produkte sowie weiterentwickelte EVOC Klassiker in "copen blue" und "loam" die Welt.

Das Graublau der Bergseen, das erdige Braun lehmiger Trails oder die Farben der New Yorker Streetwear: Es sind diese einzigartigen Bilder in unseren Köpfen, welche die schönsten Reisemomente für immer zu einem Teil von uns machen. Die neue Multicolor Editionschickt mit „Loam“ und „Copen Blue“ die markantesten Farbeindrücke vergangener EVOC Abenteuer in Form von hochfunktionalem Reisegepäck wieder in die Welt hinaus. Zum zehnjährigen Jubiläum der Münchner Taschen- und Rucksackmarke schimmert zudem ein ganz besonderer Print auf der Oberfläche: die stilisierten Skylines von München und Hong Kong – den Orten, an denen die EVOC Story ihren Anfang nahm.

Gleich vier brandneue Mitglieder der EVOC Familie gehen 2019 auf Multicolor-Tour: Der Mission Pro 28L-Rucksack für digitale Nomaden, der Terminal Roller für Kurztrips, das Travel Case für die wichtigsten Dokumente unterwegs und der Boot Helmet Backpack für das Ski- und Snowboard-Equipment. Außerdem wieder mit an Bord: Die Teminal Bag, das komplett überarbeitete Organisationswunder World Traveller– jetzt mit 20 Prozent weniger Gewicht –,und die Wash Bag. In kühleren Gefilden sind der Snow Gear Roller und die Boot Helmet Bag die idealen Reisebegleiter. Hier der Überblick:

Mission Pro 28L

Der neue Mission Pro-Rucksack aus der Travel-Linie nimmt das Büro mit auf Abenteuertour. Ein wattiertes Rückenfach mit Schnellzugriff bietet Platz für Laptop und Tablet, während sich im Hauptfach mehrere Unterteilungen für Dokumente befinden. In einem Deckelfach gehen Pass, Handy und Co. garantiert nicht verloren. Kleinteile packt man ins vordere Fach. Seitlich am Rucksack verstaut man Ladekabel und Kopfhörer und im flexiblen Mesh-Fach auf der anderen Seite ist die Trinkflasche immer griffbereit.

Das hochwertige Tragesystem des Mission Prowird durch einen verstaubaren Bauchgurt und einen höhenverstellbaren oder ganz abnehmbaren Brustgurt ergänzt. Erstmals wurden magnetische Schnellverschlüsse verarbeitet, die sich noch einfacher öffnen und schließen lassen. Dank perfekter Ventilation durch das integrierte Air Pad System bleibt der Rücken trocken. Kurz: das ideale mobile Office für digitale Nomaden.

NEU: Terminal Roller

Der brandneue kleine Bruder der Terminal Bag passt optimal ins Handgepäck und ist mit 40 Litern Volumen der perfekte Begleiter für jeden Kurztrip. In einem Hauptfach, einem Laptop-Fach und einem aufgesetzten Organiser-Fach bringt der handliche Rollkoffer das Wichtigste gut sortiert und nahezu geräuschlos ans Ziel – für letzteres sorgen die geschmeidig laufenden Skate-Rollen des Terminal Roller.

NEU: Travel Case

2019 wird die EVOC Travel-Linie um ein Accessoire ergänzt, das man unterwegs definitiv nicht mehr missen möchte: Das praktische Travel Case ist der handliche Organisationsassistent für Pass, Boarding Cards, Kreditkarten und Dokumente, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen. Zwei transparente Taschen mit Reißverschluss beherbergen zudem Speicherkarten, Schlüssel und sonstige Kleinteile.

Terminal Bag

Nicht nur im Multicolour-Look, sondern auch generalüberholt startet die Terminal Bag durch. Der multifunktionale 40-Liter-Trolley mit abnehmbarem 20-Liter-Rucksack ist bei gleichem Fassungsvermögen nun ein Stück kürzer und passt damit garantiert in jede Flugzeugkabine. Der Rucksack selbst ist in ein Hauptfach mit integriertem Laptop-Fach und zwei Fächern für Kleinteile oder Dokumente unterteilt. Wie von EVOC Produkten gewöhnt, bietet er höchsten Tragekomfort dank der neu angepassten Schultergurte mit Atilon-Polsterung, Schaumpolster am Rücken und zugleich guter Ventilation. Mithilfe der neuen Reißverschlussabdeckung und Druckknopfschließe wird er eins mit dem Rollkoffer. Auch die TERMINAL BAG rollt mit den großen, leicht laufenden Skate-Rollen mit versiegeltem Kugellager fast geräuschlos.

World Traveler

Schrank und Koffer in einem! Mit 125 Litern Volumen ist der stabile und geräumige World Traveler der perfekte Trolley für lange Reisen. Ganz neu: Die selbststabilisierende Konstruktion der Rückseite mit tief gezogenem Boden macht ihn zum ersten Produkt dieser Art. Neben einer runderen Form bringt die verwendete EVA-Schale 20 Prozent Gewichtsersparnis mit sich. Der neu entworfene Radkasten in reduziertem Design für die leicht gleitenden Skate-Rollen sorgt für zusätzliche Stabilität. Der Standfuß mit eloxiertem Rail sowie Laser-Tag wurde ebenfalls von EVOC entwickelt. Beide Komponenten sind extrem robust und nebenbei echte Hingucker. Ein speziell entworfener Visitenkarten-Halter erhöht die Wertigkeit ebenso wie stabile Schnallen und die TPU-Reißverschlussschieber von EVOC. Der kippstabile Koffer aus robusten Materialien lässt sich wie ein Schrank stehend einräumen. Vier Fächer mit variablen Trennwänden und Durchlade-Option, Kompressionsriemen für großes Gepäck und vielen Taschen für Kleinteile sorgen unterwegs für Ordnung. Das Hauptfach ist abschließbar. Für den internationalen Style sorgen innen die neuen, teflonbeschichteten und zur Multicolour-Außenseite passenden Futterstoffe sowie hochwertige Leder-Patches.

Wash Bag

Der Waschplatz für unterwegs: Das robuste Material und durchdachte Design machen die Wash Bag zum optimalen Begleiter in Sachen Reisehygiene. Die praktische Waschtasche lässt sich aufhängen, hat einen abnehmbaren Taschenspiegel und einen variabel gestaltbaren Innenraum mit vielen separaten Fächern. Besonders praktisch sind der Zahnbürstenhalter und das wasserfeste Extra-Fach.

Snow Gear Roller

Mit der Multicolor Edition reist es sich auch im Winter stylisch um die Welt: Das Snow Travel Bag ist eine Transporttasche für das Ski- und Snowboard-Equipment und als einzige ihrer Art transportiert diese Tasche die gesamte Lawinensicherheits-Ausrüstung in einem eigenen Fach. An Stellen, die hoher Beanspruchung und Abnutzung ausgesetzt sind, ist der Snow Gear Roller mit sehr robustem Gewebe ausgestattet, das zudem reißfest ist und nahezu keine Feuchtigkeit aufnimmt. Die stabilen Skate-Rollen garantieren leichtes und leises Rollen, gepolsterte Trennelemente schützen die gesamte Ausrüstung im Inneren und stabile Tragegriffe bieten verlässlichen Grip und Halt. Im Sommer lässt sich der Roller dank integrierter Gurtbänder kompakt zusammenfalten und damit platzsparend verstauen.

Neu: Boot Helmet Bag & Boot Helmet Backpack

In der EVOC Boot Helmet Bag mit 35 Litern Fassungsvermögen gehen Snowboard- oder Ski-Schuhe sowie Helm und Schneebrille optimal geschützt auf Reisen. Und mit dem abnehmbaren Schultergurt lässt sich diese „One-Size-fits-most“-Tasche ganz bequem tragen. Für alle, die ihr Equipment lieber schultern, hat EVOC die All-in-One-Option BBoot Helmet Backpack mit 60 Litern Volumen konzipiert. Neben Schuhen und Helm findet zusätzliche Ausrüstung in den vielen Organiser-Fächern Platz, zum Beispiel die Goggle oder Kleinteile. Ein besonderes Feature ist die sogenannte Transition Mat. Sie garantiert trockene und saubere Socken und Füße beim Schuhwechsel. Zum praktischen Transport kann der Rucksack am Snow Gear Roller befestigt werden.

Die neue Multicolor Edition ist ab Herbst 2019 im Handel erhältlich.

