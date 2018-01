News der Woche – 3

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit der brutalen Kraft des Ozeans, einer Rekordwelle, die keiner sieht und gebrochenen Boards in Jaws.

Die brutale Kraft des Ozeans...

war diese Woche in San Sebastian zu bewundern, als am Mittwoch ein gewaltiger Sturm auf Europa traf und riesige Wellen an die Küsten schickte.

[embed]https://www.instagram.com/p/BeEFrrgh6VJ/?taken-by=aximuniain

Dafür gab es aber in einiger Entfernung vom Meer, aber noch mitten in San Sebastian, surfbare Wellen an diesem Tag:

[embed]https://www.instagram.com/p/BeGe7IgBTxx/?taken-by=wsl

Die größte gesurfte Welle aller Zeiten?

So lautet die Frage, die in der Big-Wave-Szene am Mittwochabend diskutiert wurde. An diesem Tag rollte nämlich der Monsterswell in Nazaré ein und türmte wahrhaft lächerlich große Wellenberge auf. Allerdings war es auch sehr windig und die Surfbedingungen dementsprechend schwierig. Doch Hugo Vau ritt wohl eine Welle, die alle Dimensionen sprengte. Das Problem ist nur, dass man auf dem Video kaum etwas sieht und schon gar nicht wie groß diese Welle war. Augenzeugen vor Ort benutzten aber allerlei Superlative, um den Ritt zu beschreiben.

[embed]https://www.instagram.com/p/BeHdQ7XB40j/?taken-by=wsl

Überhaupt war es eine Woche der dicken Swells

Brach doch erst am vergangenen Wochenende ein weitere Monsterswell in Jaws vor Maui. Nicht überliefert ist allerdings wie viele Boards dieser Swell brach...

[embed]https://www.instagram.com/p/BeBSThVhdqT/?taken-by=wsl

Ein bisher unter Surfern unbekanntes Fortbewegungsmittel...

wurde in Kanada gesichtet. Funktioniert selbst wenn die fettesten Fat-Bikes durchdrehen.

Und umweltfreundlicher kann man auch kaum unterwegs sein.

Und nochmal Big-Wave-Surfing

Denn Anfang der Woche zeigte dann auch noch Mavericks in Kalifornien ein Lebenszeichen und was für eines. Denn da rollten Wellen heran, die wirklich niemand auf den Kopf bekommen wollte. Natürlich passierte das dann aber trotzdem.

Einer, der Glück hatte:

Peter Mel kommt noch über den Kamm.

Und ein paar, die keines hatten:

[embed]https://www.instagram.com/p/BeHeyX6nJeH/?taken-by=tim_bonython

Und zum Schluss...

echtes Commitment aus New York...

[embed]https://www.instagram.com/p/BeDjtrplsQV/?taken-by=newyorkboardriders

