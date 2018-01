Nico Bondi: Top-to-bottom in LAAX mit Vernon Deck

Felix Schäfer -

Nico Bondi hat uns schon im vergangenen Jahr mit seinem Edit aus Laax mächtig beeindruckt. Jetzt ist er mit einem neuen Edit zurück und was soll man sagen… der Kleine rockt!Wenn es mehr Jungs wie Nico gibt, dann brauchen wir uns um die Zukunft des Snowboardens keine Sorgen zu machen. Der Italiener wächst mit Skaten, Surfen und Snowboarden auf und hat sichtlich Spaß dabei! Vernon Deck hat ihn für seine "Learning by doing"-Serie ein paar Runden in Laax begleitet und konnte sich selbst ein Bild machen.

Der 6-jährige Nico aus Madonna de Campiglio verbringt sein junges Leben ausschließlich auf dem Brett. Ob Skate-, Surf- oder Snowboard spielt dabei keine Rolle | © Vernon Deck

