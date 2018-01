Nicolas Müller steckt seine Füße jetzt in Thirtytwo-Boots

Felix Schäfer -

Der Schweizer Style-Guru Nicolas Müller steckt seine Füße ab sofort in Thirtytwo-Boots und feiert seinen Einstand gleich mal mit einem feinen Welcome-Clip. Enjoy!

"ThirtyTwo® heißt Backcountry- und All-Terrain-Legende Nicolas Müller in seiner Crew willkommen. Mit einem der unverwechselbarsten, smoothesten Styles und der Fähigkeit gesegnet, jegliches Terrain zu shredden, hat Nicolas eine lange Reihe an Video-Parts und ähnlichen Erfolgen für sich verbuchen können. Mehrmaliger Rider of the year und Teil von so prägenden Filmen wie 'Futureproof', 'Neverland', 'The Art Of Flight' und natürlich sein eigener Film 'Fruition'."

Nicolas wird ab sofort von ThirtyTwo unterstützt

© Primesports.de