Geoff Gulevich unterschreibt bei Focus Bikes + Interview

Felix Heine -

Der Vorzeigefreerider und Rampagestar Geoff Gulevich unterschreibt bei Focus Bikes und verlässt Rocky Mountain. Hier mehr zu seinem Wechsel im Interview.

North Shore Local und Rampage Legende Geoff Gulevich ist von nun an auf Focus Bikes unterwegs. Was ihn auszeichnet? Für Gully ist das Mountainbiken alles und er lebt seinen Sport. Mountainbikes und der Kanadier gehören einfach zusammen. Bei ihm wirkt alles natürlich und seine Fahrkünste sind super vielseitig. Vor allem für seine geschmeidige und saubere Fahrweise bekannt, trifft er fast immer die richtigen Entscheidungen. Und wenn nicht, steht er einfach wieder auf. Focus ist überaus begeistert, ihn in der Familie willkommen zu heißen. Hier ein paar Infos zu Gully von ihm selbst.

Gully beendet seine langjährige Zusammenarbeit mit Rocky Mountain und wechselt zu Focus Bikes

"Ich freue mich unglaublich, zur FOCUS Familie zu gehören. FOCUS hat eine große und erfolgreiche Rennvergangenheit – reich bestückt mit herausragenden Talenten und Produkten. Jetzt fühle ich mich geehrt, die Marke weiter nach vorne zu bringen und mit den ausgezeichneten Bikes ans Limit zu gehen. Ride beyond passt dabei perfekt zu meiner Vision und meinem Fahrstil. Ride beyond – überall auf der Welt genauso bei mir Zuhause in BC, Kanada. Ich kann es kaum erwarten, der Bike-Welt das Potenzial der FOCUS Produkte zu zeigen. It’s going to be one hell of a ride!"