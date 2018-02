Irlands gläserne Slabs ziehen nicht nur Surfer an

Antonio Mayer -

Wer in Europa nach Slabs sucht, der sollte unbedingt nach Irland reisen.

Denn die irische Atlantikküste gilt als wahres Slab-Eldorado.

Dieses Video...

zeigt weshalb es so viele Surfer und Bodyboarder nach Irland lockt. Grund hierfür sind die kristallklaren Tubes, die so unglaublich hohl brechen, dass man fast denken könnte man ist irgendwo in Indonesien. Einzig und allein die dicken Wetsuits und die grün bedeckten Felsklippen im Hintergrund verraten, dass diese Wellen in Irland brechen.

Also, wer auf Slabs und Coldwater steht, der sollte den nächsten Surftrip unbedingt auf die grüne Insel machen.

