K2 welcomes: Melissa Riitano

Felix Schäfer -

Mit Melissa Riitano holt sich K2 Snowboarding ein junges, motiviertes und stylisches Allround-Talent in die Enjoyer-Familie. Schaut euch ihren Welcome-Clip an!

Melissa Riitano ist in Montana aufgewachsen und hat sich ihre ersten Skills auf dem Brett im Great Divide Resort angeeignet, bevor sie sich schließlich nach Colorado weiterzog, um sich dort im Keystone Resort noch mehr den Rails des Parks widmen zu können. Die Leidenschaft fürs Metall hat sie nun unweigerlich nach Salt Lake City in Utah gebracht, einem der absoluten Hot Spots für Street Snowboarding. Als neuestes Crew-Mitglied der Too Hard-Squad, könnt ihr sicher sein, dass wir von Melissa in Zukunft noch einiges zu sehen bekommen werden. Bis dahin: Genießt den Welcome-Clip!

© Primesports.de