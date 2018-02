Nicola Thost & Nitro feiern 20-jähriges Olympia-Jubiläum

Am 12. Februar 2018 rief Nitro unter dem Motto "Run to the Hills" wieder einmal dazu auf, sich auf den Weg in die Berg zu machen und der Anlass für dieses "Shredtogether" war ein ganz besonderer: Auf den Tag genau vor 20 Jahren konnte Nicola Thost bei den olympischen Winterspielen 1998 in Nagano den ersten und bisher einzigen deutschen Olympiasieg im Freestyle-Snowboarden feiern und sich die Goldmedaille in der Halfpipe sichern.

>> Hier könnt ihr euch die olympischen Gold-Runs der letzten 20 Jahre noch einmal anschauen!

Grund genug für Nitro, gemeinsam mit den Ehrwalder Wettersteinbahnen die dortige Halfpipe zu reaktivieren, brandneues Testmaterial für die kommende Saison einzupacken und zu einem Tag am Berg zu laden! Nicola Thost samt originaler Nagano-Goldmedaille, sowie zahlreiche Nitro Teamrider waren anwesend, um gemeinsam mit den Besuchern die Pipe zu fahren, in alten Zeiten zu schwelgen und dieses großartige Jubiläum gebührend zu feiern.

Der RedBull Eventtruck sorgte für den passenden Sound, während die Besucher in der Chillout Area genügend Zeit für Erinnerungsfotos mit Nicola Thost und ihrer Goldmedaille hatten. Dank Nitro BBQ mit Maxlrainer Bier war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt und so hatten alle Teilnehmer sicherlich einen erfolgreichen Rosenmontag!