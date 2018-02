Pehota und Walkner gewinnen Freeride World Tour Premiere in Kicking Horse (British Columbia)

Jörg Angeli -

Der erste Freeride World Tour Contest für das Jahr 2018 ist für morgen bestätigt. Hier sind die letzten Infos und natürlich der Link zum Livestream!

Update: Der Contest ist vorbei und hier sind die Ergebnisse. Full Review soon.

Männer

Erster Freeride World Tour Stopp 2018 in Kanada, Kicking Horse: Ergebnisse Männer

Frauen

Erster Freeride World Tour Stopp 2018 in Kanada, Kicking Horse: Ergebnisse Frauen

Ursprüngliche Meldung:

Morgen kehrt die Freeride World Tour (FWT) zum ersten Mal nach 2014 nach Kanada zurück. Austragungsort ist dieses Jahr erstmals Kicking Horse bei Golden in British Columbia. Das sagenumwobene Skigebiet inmitten der kanadischen Rocky Mountains wird vom 3. bis 9. Februar 2018 46 Teilnehmer aus vier Kategorien sowie diverse Event-Wildcards begrüßen.

Das Einheimischen-Quartett Logan Pehota (Whistler/British Columbia, Ski Herren), Audrey Hebert (Banff/Alberta, Snowboard Damen), Kylie Sivell (Rossland/British Columbia, Ski Herren) und Trace Cook (Nelson/British Columbia, Ski Herren) wird dabei versuchen, sich vor der internationalen Konkurrenz zu platzieren.

Nach der Absage des FWT-Kickoffs in Hakuba (Japan) vor einigen Tagen sind die Teilnehmer nun heiß darauf, in Kanada endlich die Saison einzuläuten. Für alle Fahrerinnen und Fahrer geht es in Golden darum, Punkte für die Qualifikation zum Finale in Verbier in der Schweiz zu sammeln.

Nächster Stopp: Vallnord-Arcalís

Auf die Kanada-Premiere folgt vom 1. bis 7. März 2018 der FWT-Stopp in Vallnord-Arcalís, Andorra, bevor vom 9. bis 15. März in Fieberbrunn (Tirol) die Vorentscheidung über die Finalteilnahme fällt. Bei einer dieser drei Veranstaltungen soll auch der Wettbewerb von Japan nachgeholt werden.

Freeride World Tour - Kicking Horse (Kanada) - Livestream

Aktueller Stand ist, dass der Contest am Montag, den 5. Februar 2018, um 8:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr MEZ) starten soll. Ab dann sollte auch der Livestream laufen.



Freeride World Tour - Kicking Horse (Kanada) - Teaser

