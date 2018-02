Roman Lachner -

Hereinspaziert in die Prime Skiing #16. Es war Mitte Januar als diese Ausgabe in den Druck verabschiedet wurde. Dieser Monat stand mal stell­ver­tretend für ein­e Jahreszeit, die man in längst vergange­nen Tagen treffenderweise als „Hochwinter“ bezeich­ne­te. In diesem unge­müt­li­chen Ab­schnitt des Jah­res fielen die Temperaturen mit einer geradezu stoischen Treffsicherheit un­ter den Gefrierpunkt und Niederschläge rie­­sel­ten in Form von Schnee vom Him­mel. Verrückt, oder? Das Ein­zige, was uns an diese märchenhafte, un­glaubwürdige Vergangenheit auch heute noch zu erinnern scheint, ist die Tatsache, dass sich ­damals wie heute die Sonne nur verhältnismäßig kurz blicken lässt. Aber sonst, so scheint es zumindest, hat die Gegenwart mit dem ursprünglichen jahres­zeit­lichen Verlauf nicht mehr viel gemein. Sollte es dennoch - wider Erwarten – zu massiven Schneefällen kommen, spricht die ganze Welt von einem Chaos: In den Medien wird von verzweifelten Touristen berichtet, die für zwei ganze Tage nicht aus ihrem luxuriösen Feriendomizil in den Walliser Alpen ausreisen konnten. Die Be­rich­terstattung gleicht der aus Kriegs- oder Ka­tas­trophengebieten, in denen die Bevölkerung um ihr nacktes Über­leben kämpft. Was ist also dran an diesen Schreckens­mel­dungen? Oder haben wir uns wirk­lich schon so weit von einem klimatischen ­Be­wusstsein entfernt, dass wir einen frü­her „normalen“ Win­ter jetzt als Apokalypse empfinden? So wie es aussieht, sind wir Freeskier die einzig ratio­nalen Menschen in unserer europäischen Wohlfühl­blase, die sich von diesen medialen Horrormeldungen nicht einschüchtern lassen. Wir würden uns doch freiwillig melden, wenn es darum ginge, mit Klaus-Bärbel zu tauschen, der als Nordlicht in einem verschnei­ten Berg­dorf festsitzt und diesen paradiesischen Zufall nicht zu würdigen weiß. In diesem Sinne raus mit euch in die abgeschiedensten Täler!

Nine Knights

A Decade of Castles

2008 feierte das Nine Knights Premiere, seitdem haben mehr als ein Dutzend Events mit dem Markenzeichen burgähnlicher Riesen-Kicker stattgefunden. In diesem Jahr betritt nico Zacek mit seinem Team einmal mehr neuland: Zum zehnjährigen Jubiläum stürmen die Audi nines sölden. grund genug, zuvor noch einmal auf die bewegte Historie von nine knights, Nine Queens und Nine Royals zurückzublicken.

Georgien

Catskiing am Schwarzen Meer

Letzte saison hat Ingo Schlutius mit einem Crowdfunding ein Catski-Business im georgischen Bakhmaro umgesetzt. Als die ersten Video und Bilder vor einem Jahr durch die sozialen N etzwerke pulsierten, war klar, dass sich PRIME Skiing selber ein Bild von der Lage machen und powderproject.ch einen Besuch abstatten musste. Im Dezember rückten sven Rauber, Tobi Huber, Raphi webhofer und georg stückler von der Projekt-Pommes-Crew aus, um den Powder am Schwarzen Meer zu testen und Mastermind Ingo zur Entwicklung seines Babys zu befragen.

Freeski vs. Footprint

Greenstyle Konzept in Laax

Der Skitourismus hat sich seit jeher nicht gerade ein Bein ausgerissen, um seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Mit den bereits spürbaren Folgen der Klimaerwärmung findet aber aktuell in vielen Resorts ein Umdenken statt. In sachen Nachhaltigkeit beschreibt Laax einen neuen und radikalen weg und könnte somit zum Vorbild für viele andere Destinationen werden, die ebenfalls auf den ÖkoZug aufspringen wollen – oder müssen.

Prime Park Guide

Die besten Snowparks in DACH

It’s Park Time! Mit dem Prime Park Guide 2018, haben wir für euch eine feine Auswahl an völlig unterschiedlichen Snowparks zusammengestellt, die es wert sind, von euch besucht zu werden. Denn was gäbe es Schö neres, als mit Freunden eine Runde nach der anderen durch den weichen Spring-Park zu drehen und dabei zu kickern, bonken, sliden und slushen, bis die Schen kel Pudding sind? ! Wir haben für euch die Fakten recherchiert, jetzt seid ihr dran mit eurer Entscheidung, in welchen Park euch euer nächster Trip führen wird. Ride on! Und vergesst nicht, euch einzucremen!

Du willst diese Ausgabe unbedingt haben? Dann bestelle sie dir doch einfach in unserem Shop Abo ab.

© Primesports.de