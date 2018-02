Felix Schäfer -

Wer möchte nicht gerne beim Snwoboarden Geld verdienen!? Bei der RIDE SKi amadé "Cash 4 Trick Tour 2018" könnt ihr genau das! Alle Infos zu den Events finder ihr hier.

Die "Cash 4 Trick Tour 2018" in verschiedenen SKi amadé Gebieten bietet jedem die Möglichkeit zur Teilnahme und das mit einem äußerst einfachen sowie entspanntem Format. Das Ganze geht so: Ihr kommt an einem der insgesamt sechs Termine in den Park des jeweiligen Resorts und von 10 bis 13 Uhr könnt ihr dort eure Tricks präsentieren.

Gefällt den Judges was sie sehen, gibt es sofort und ohne über Los zu gehen 5 Euro in Bar auf die Kralle. Am besten nehmt ihr noch eure Homies mit - zusammen kann man sich noch mehr pushen und damit nicht nur Geld abstauben, sondern auch neue Tricks lernen.

Welche Obstacles werden von den Jugdes beobachtet?

Ihr seid noch nicht auf allen Obstacles im Park fit? Keine Angst, bei der SKi amadé "Cash 4 Trick Tour 2018" kommen auch leichtere Rails und Boxen in die Auswahl der Judges. Downrail, Butterbox und ein kleiner Kicker sind auf jeden Fall mit dabei, abhängig vom Setup der jeweiligen Parks kommen noch weitere Features mit dazu.

RIDE SKi amadé "Cash 4 Trick Tour 2018" Teaser

Alle Termine der RIDE SKi amadé "Cash 4 Trick Tour 2018" im Überblick

Absolut Park: 14.01.2018

Snowpark Grossarltal: 04.02.2018

Snowpark Alpendorf: 11.02.2018

Snowpark Gastein: 15.02.2018

15.02.2018 Blue Tomato Kings Park: 11.03.2018

Wer sind die Judges?

Wer guckt euch während den Sessions zu und verteilt die Kohle?

#1 Josh Absenger

"Als Judge habe ich bereits bei einigen namhaften Events wie z.B. Spring Battle Absolutpark gejudget. Für mich steht Style und coole Ausführung eines Tricks im Vordergrund. Als Freeski Pro und langjähriger Contest Rider, weiß ich genau auf welche Kriterien, Judges achten. Sehr gerne gebe ich euch bei den Tourstops noch einige Tipps mit, somit ihr bei den Judges punkten könnt."

Headjudge bei:

Spring Battle

Jib King

#2 Bernd Egger

Headjudge bei:

Spring Battle( TTR*****)

Pleasure Jam (TTR****)

Wängl Tängl (TTR*****)

Austrian Masters (TTR***)

Jib King

Pop`n`Drop

Ästhetiker Tour

Und zu guter Letzt freuen wir uns, mit Felix Prankl einen guten Freund der PRIME Redaktion als Speaker anzukündigen!

Also, merkt euch die Termine und dann nichts wie hin mit euren Freunden zur RIDE SKi amadé "Cash 4 Trick Tour 2018"!

